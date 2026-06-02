Zaidi ya Huduma 164,000 za Matibabu Zatolewa kwa Mahujaji wa Iran katika Ardhi Takatifu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) ABNA, msemaji wa Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Iran, Mojtaba Khaledi, ametangaza kuwa zaidi ya huduma za matibabu na afya 164,000 zimetolewa kwa mahujaji wa Iran walioko katika Ardhi Takatifu wakati wa ibada ya Hija mwaka huu.



Akizungumza kwa mujibu wa taarifa iliyonukuliwa na IRNA, Khaledi alisema kuwa hadi Jumanne, jumla ya huduma 164,896 za kitabibu na kiafya zilikuwa zimetolewa kwa mahujaji wa Iran. Huduma hizo zinajumuisha uchunguzi maalumu wa kitabibu 18,231 pamoja na huduma za uuguzi 22,061 zilizotolewa na timu za afya zinazowahudumia mahujaji.



Msemaji huyo alibainisha kuwa kwa sasa mahujaji tisa wa Iran bado wamelazwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Aidha, alieleza kwa masikitiko kuwa mahujaji wanne wamefariki dunia tangu kuanza kwa msimu wa Hija.



Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Iran imeendelea kutoa huduma za afya na matibabu kwa mahujaji wake ili kuhakikisha wanatekeleza ibada zao katika mazingira salama na yenye uangalizi wa kiafya unaohitajika.