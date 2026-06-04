Uhuru wa Kiteknolojia: Juhudi za Ulaya kujikomboa kutoka tegemeo la kidijitali kwa Amerika

Katika miongo mitatu iliyopita, Umoja wa Ulaya umeweza kupata nafasi kubwa katika mfumo wa kimataifa katika nyanja mbalimbali za kiuchumi na kiviwanda, lakini katika uwanja wa teknolojia za kidijitali bado unategemea sana wahusika wa nje, hasa makampuni ya Marekani. Leo hii, sehemu kubwa ya miundombinu ya wingu, injini za utafutaji, mitandao ya kijamii, mifumo ya uendeshaji wa simu za mkononi, na hata huduma nyingi zinazotumiwa na serikali za Ulaya hutolewa na makampuni kama vile Google, Microsoft, Amazon, Apple na Meta.

Kwa mtazamo wa kisheria na kimkakati, wasiwasi mkuu wa Ulaya sio wa kiuchumi tu. Kilichoisukuma Brussels kuunda paketi hii ni wasiwasi juu ya hatari ya mamlaka katika nyakati za migogoro ya kijiografia. Uzoefu wa vita vya Ukraine, kuongezeka kwa ushindani kati ya Amerika na China, na pia mijadala kuhusu upatikanaji wa kimataifa wa serikali ya Marekani kwa data zilizohifadhiwa kwenye seva za makampuni ya Marekani, imewafikisha wasiasa wa Ulaya kwenye hitimisho kwamba tegemeo la kidijitali linaweza kuwa chombo cha kutoa shinikizo la kisiasa.

Katika mfumo huo huo, Tume ya Ulaya inatafuta kuendeleza miundombinu ya wingu ya Ulaya, kuongeza uwezo wa vituo vya data, kusaidia makampuni yanayofanya kazi katika uwanja wa akili ya bandia, na kuimarisha uzalishaji wa nusu kondakta ndani ya Umoja. Sera hizi zinaendeleza mkakati ulioanza katika miaka ya hivi karibuni kwa kupitishwa kwa Sheria ya Chip ya Ulaya, kuanzishwa kwa viwanda vya akili ya bandia na maendeleo ya miradi huru ya kompyuta ya wingu.