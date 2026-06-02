Iran Yahoji Madai ya Marekani: Ikiwa Shambulio la Beirut Lingesimamishwa kwa Simu Moja, Kwa Nini Mashambulizi Yaliendelea kwa Miezi Kadhaa?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) ABNA, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya sheria na kimataifa, Kazem Gharibabadi, amejibu madai ya Rais wa Marekani kwamba alimshawishi Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni kuachana na mpango wa kufanya shambulio kubwa dhidi ya mji mkuu wa Lebanon, Beirut.

Katika taarifa yake, Gharibabadi alihoji mantiki ya madai hayo akisema: "Ikiwa uamuzi wa kushambulia mji mkuu wa nchi huru unaweza kubadilishwa kwa simu moja tu, basi swali la msingi ni kwa nini ukiukaji wa usitishaji mapigano, mashambulizi dhidi ya Lebanon, kuwahamisha raia na kutishia mamlaka ya taifa hilo uliendelea kwa miezi kadhaa chini ya uungaji mkono wa kisiasa na kijeshi wa nchi za Magharibi?"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Gharibabadi aliandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X kwamba matukio yanayoendelea nchini Lebanon, Syria na Al-Quds inayokaliwa kwa mabavu yameweka wazi ukweli kwamba mgogoro wa eneo hilo haujatokana na mvutano wa muda mfupi, bali ni matokeo ya uhalifu wa utawala wa Kizayuni na kuendelea kwake kuepuka kuwajibishwa kwa vitendo vyake.

Aliongeza kuwa utawala huo unaendelea kukiuka mamlaka ya nchi mbalimbali, kudhoofisha makubaliano ya usitishaji mapigano na kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo matakatifu ya Wapalestina, hali ambayo imechangia kuongezeka kwa mvutano na ukosefu wa utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati.

Gharibabadi alisisitiza kuwa amani ya kudumu katika eneo hilo haiwezi kupatikana bila kusitishwa kwa vitendo vya uchokozi, kuheshimiwa kwa mamlaka ya mataifa na kuwajibishwa kwa wale wanaokiuka sheria za kimataifa.