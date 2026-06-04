Baraza la Wawakilishi la Marekani lilipiga kura ya kuzuia mamlaka ya kivita ya Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba Baraza la Wawakilishi la Marekani kwa kura nyingi lilichukua hatua kubwa na isiyo na kifani kuzuia siasa za kivita za Donald Trump, rais wa nchi hiyo, na kuidhinisha mswada unaozuia kwa kiasi kikubwa mamlaka ya rais kwa hatua za kijeshi au kuendeleza vita dhidi ya Iran.

Azimio hili kuhusu "Mamlaka ya Vita", ambalo liliwasilishwa na wawakilishi wa chama cha Democrats kwa lengo la kuzuia makabiliano yoyote ya kijeshi ya kiholela na Tehran bila kupata idhini rasmi na wazi kutoka kwa Bunge, hatimaye lilipitishwa kwa kura 215 za kuunga mkono dhidi ya 208 za kupinga.

Jambo muhimu katika upigaji kura huu lilikuwa kuvunjika kwa safu ya umoja ya chama tawala; kwani wawakilishi wanne wa Republican, wakigeuka kutoka misimamo ya Ikulu ya White House, walijiunga na Democrats na kupiga kura kuunga mkono mswada huu.

Kuidhinishwa kwa azimio hili katika Baraza la Wawakilishi kunaweza kuharakisha juhudi kama hizo katika Seneti ya Marekani.

Seneti ya Marekani hapo awali ilileta toleo la mswada huu, lakini bado upigaji kura wa mwisho haujafanyika. Toleo la Seneti linalazimisha zaidi na likitapata idhini, litamlazimu Trump kumaliza vita bila idhini ya Bunge, ingawa hatimaye rais ana uwezo wa kuweka kura ya turufu (veto).