Msemaji wa Jeshi la Iran: Hatuwezi Kuvumilia Kuendelea kwa Uhalifu Dhidi ya Lebanon

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji rasmi wa Vikosi vya Ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Abolfazl Shekarchi, amesema kuwa majeshi ya Iran hayatakaa kimya mbele ya kuendelea kwa mashambulizi na vitendo vya kikatili vinavyofanywa dhidi ya Lebanon.

Akijibu mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na utawala wa Kizayuni, Brigedia Jenerali Shekarchi alisema kuwa utawala huo umetumia kipindi cha usitishaji mapigano kuvunja waziwazi mipaka ya Lebanon na kutekeleza mashambulizi yaliyopelekea vifo na majeruhi wa maelfu ya raia wasio na hatia.

Alieleza kuwa mashambulizi hayo yamesababisha zaidi ya watu 3,000 kuuawa au kujeruhiwa, wakiwemo wanawake na watoto, akiyataja matukio hayo kuwa ni mauaji ya kutisha dhidi ya raia.

Msemaji huyo wa jeshi la Iran pia alikosoa baadhi ya serikali za Magharibi kwa kile alichokiita sera ya ukimya au uungaji mkono wa moja kwa moja na usio wa moja kwa moja kwa ukiukwaji huo mkubwa wa haki za kibinadamu.

Aidha, Shekarchi alitoa onyo kali kwa viongozi wa utawala wa Kizayuni na wale wanaouunga mkono, akisema kuwa Vikosi vya Ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haviwezi kuendelea kuvumilia mashambulizi hayo ya kikatili dhidi ya Lebanon.

Alisisitiza kuwa ujumbe wa Iran ni wazi: kuendelea kwa uchokozi na mashambulizi dhidi ya Lebanon hakutapita bila kujibiwa, na kwamba wahusika wa vitendo hivyo watapaswa kuwajibika kwa matokeo yatakayofuata.