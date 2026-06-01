Gharibabadi: Haki ya Mamlaka juu ya Mlango-Bahari wa Hormuz ni ya Iran na Oman Pekee

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria, Kazem Gharibabadi, amesema kuwa haki ya mamlaka juu ya Mlango-Bahari wa Hormuz inahusu Iran na Oman pekee, akisisitiza kuwa hakuna nchi nyingine yenye mamlaka ya kuingilia usimamizi wa njia hiyo muhimu ya kimataifa ya baharini.

Akizungumza na televisheni ya Iran, Gharibabadi alisema kuwa Mlango-Bahari wa Hormuz una mataifa mawili ya pwani pekee, ambayo ni Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Usultani wa Oman, na kwamba kila taifa lina haki ya kutekeleza mamlaka yake katika maji ya eneo lake kwa mujibu wa sheria za kimataifa.

Aliongeza kuwa kutokana na mazingira ya vita na changamoto za kiusalama zilizopo, Iran imeweka taratibu mpya za kudhibiti upitaji wa meli katika eneo hilo na haitaruhusu nchi yoyote kuingilia utekelezaji wa hatua hizo.

Gharibabadi alisisitiza kuwa mpangilio wowote unaohusiana na usimamizi wa Mlango-Bahari wa Hormuz lazima uratibiwe kwa makubaliano kati ya Iran na Oman. Alibainisha kuwa mashauriano kati ya nchi hizo mbili yamepiga hatua nzuri na kwamba Oman inatambua haki yake ya kiserikali na kimamlaka katika eneo hilo.

Aidha, afisa huyo wa Iran alidai kuwa Marekani imekiuka sheria za kimataifa kwa kutoa vitisho dhidi ya Oman, na kuongeza kuwa Tehran imeitaka Muscat kutokubali shinikizo hizo bali itumie mamlaka yake ya kiserikali kwa uhuru katika kipindi cha amani.

Kauli hiyo imekuja huku Mlango-Bahari wa Hormuz ukiendelea kuwa moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta na biashara ya kimataifa duniani, jambo linaloufanya kuwa eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati.