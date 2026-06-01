Qalibaf: Marekani Italazimika Kubeba Gharama ya Uhalifu wa Utawala wa Kizayuni nchini Lebanon

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, ametoa onyo kali kwa Marekani kufuatia mashambulizi makali yanayoendelea kufanywa na utawala wa Kizayuni nchini Lebanon, akisema kuwa Washington italazimika kubeba gharama ya uhalifu huo.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Qalibaf aliandika katika ukurasa wake kwenye mtandao wa X siku ya Jumatatu kwamba kuzingirwa kwa njia za baharini na kuongezeka kwa vitendo vinavyotajwa kuwa uhalifu wa kivita dhidi ya wananchi wa Lebanon ni ushahidi wa wazi kwamba Marekani haijaheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano.

Spika huyo wa Bunge la Iran alisisitiza kuwa kila hatua inayochukuliwa katika medani ya kisiasa na kijeshi ina gharama zake, akionya kuwa wale wanaounga mkono au kufumbia macho mashambulizi hayo hawataepuka kuwajibika kwa matokeo yake.

Qalibaf aliongeza kuwa kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya Lebanon kunathibitisha ushiriki wa Marekani katika kutoa uungaji mkono wa kisiasa na kijeshi kwa utawala wa Kizayuni, jambo ambalo, kwa mujibu wake, linachangia kuongezeka kwa mzozo na mateso ya raia wasio na hatia.

Kauli hiyo imekuja wakati mashambulizi ya Israel dhidi ya maeneo mbalimbali ya Lebanon yakiendelea kuzua wasiwasi mkubwa wa kimataifa kuhusu usalama wa raia na hatari ya kupanuka kwa mzozo katika eneo la Mashariki ya Kati.