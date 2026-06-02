Kampuni ya CinnaGen ya Iran imepata mafanikio makubwa baada ya dawa yake ya Zandoriah (teriparatide) kuidhinishwa kuuzwa katika nchi 27 za Umoja wa Ul

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, kampuni ya dawa ya Iran, CinnaGen, imepata mafanikio makubwa baada ya dawa yake ya kutibu ugonjwa wa mifupa kudhoofika (osteoporosis) inayojulikana kama Zandoriah (teriparatide) kupata idhini ya kuuzwa katika soko la Ulaya. Dawa hiyo ni biosimila ya dawa ya marejeo ya Forsteo na imeidhinishwa kwa matumizi ya watu wazima wanaougua osteoporosis.

Hatua hiyo inaashiria mafanikio muhimu kwa sekta ya dawa ya Iran na inaongeza uwepo wa bidhaa za kibayoteknolojia za Iran katika masoko yenye viwango vya juu vya udhibiti duniani. Kamati ya Dawa za Matumizi ya Binadamu ya Ulaya (CHMP) ilitoa maoni chanya kuhusu Zandoriah, hatua inayowezesha utoaji wa idhini ya uuzaji katika nchi zote za Umoja wa Ulaya.

Kwa mujibu wa taratibu za Umoja wa Ulaya, idhini hiyo inatumika katika nchi zote 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya pamoja na nchi tatu za Eneo la Kiuchumi la Ulaya (EEA), ambazo ni Iceland, Liechtenstein na Norway.