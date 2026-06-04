Araghchi Afichua Dakika za Mwisho Kabla ya Shahada ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amefichua maelezo kuhusu siku ya tukio lililosababisha shahada ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu.



Araghchi alisema kuwa siku ya tukio alikuwa ameenda katika ofisi ya kiongozi huyo kwa lengo la kuwasilisha ripoti kuhusu mazungumzo yaliyofanyika mjini Geneva. Alieleza kuwa wakati walipokuwa ndani ya jengo hilo, shambulio lilitekelezwa na sehemu ya jengo ikaharibiwa, lakini wao walinusurika kwa kuwa walikuwa upande mwingine wa jengo ambao haukuathiriwa moja kwa moja.



Waziri huyo aliongeza kuwa licha ya uwepo mkubwa wa vikosi vya kijeshi vya Marekani katika eneo na mazingira ya vita yaliyokuwa yakitanda, kiongozi huyo hakukubali kuhamia mafichoni au kwenye makazi ya dharura. Alisema kuwa ari, uthabiti na msimamo wake vilimfanya aendelee kubaki katika ofisi yake licha ya hatari zilizokuwepo.



Araghchi pia alibainisha kuwa baada ya tukio hilo hakurejea nyumbani kwa muda wa siku 40, akijitolea kikamilifu katika shughuli za Wizara ya Mambo ya Nje. Alisema alitumia kipindi hicho kuwasilisha kwa jumuiya ya kimataifa ujumbe wa madhila yaliyoikumba Iran pamoja na kuonesha azma na uthabiti wa taifa hilo mbele ya changamoto.



Aidha, alieleza kuwa tofauti na matarajio ya maadui waliodhani kuwa mfumo wa uongozi wa Iran ungeingia katika mgogoro au kusambaratika, taasisi za dola zilichukua hatua kwa haraka na kufanikisha mchakato wa kumpata kiongozi mpya katika muda mfupi. Kwa mujibu wake, hatua hiyo ilichangia kurejesha utulivu, matumaini na hali ya kujiamini miongoni mwa wananchi wa Iran.



Araghchi alisisitiza kuwa mshikamano wa wananchi na uimara wa taasisi za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vilidhihirisha uwezo wa taifa hilo wa kukabiliana na changamoto kubwa na kuendelea kusonga mbele licha ya shinikizo na vitisho vya nje.