Naftali Bennett: Israel Inaendeshwa Kama Mafia, Sio Serikali +Video

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, aliyekuwa Waziri Mkuu wa Israel, Naftali Bennett, ameishutumu serikali ya sasa ya nchi hiyo kwa kushindwa kutimiza wajibu wake kwa wananchi na kwa kuendesha mambo ya dola kwa misingi ya maslahi binafsi ya viongozi.



Bennett alisema kuwa Israel kwa sasa inaendeshwa kama mafia badala ya kuwa na serikali inayowajibika kwa wananchi wake. Alimkosoa vikali Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, akisema hana sifa za kuiongoza nchi na kwamba chini ya uongozi wake Israel imekumbwa na kile alichokiita “kushindwa kukubwa zaidi kwa usalama katika historia ya nchi hiyo.”



Aliendelea kusema kuwa wananchi wa Israel wameachwa peke yao kukabiliana na matatizo yanayoikabili nchi, huku viongozi wa kisiasa wakijali zaidi maslahi yao binafsi kuliko mustakabali wa taifa na usalama wa raia.



Kwa mujibu wa Bennett, wanasiasa wa sasa hawatoi kipaumbele kwa maslahi ya Israel wala ya wananchi wake, bali wanajishughulisha na kulinda nafasi zao za kisiasa na manufaa yao binafsi.



Aidha, alidai kuwa serikali ya sasa iko tayari kutumia njia yoyote ili kuepuka kuwajibika kwa kile alichokiita janga kubwa zaidi katika historia ya Israel. Kauli zake zimeongeza mjadala wa kisiasa ndani ya Israel kuhusu utendaji wa serikali, uwajibikaji wa viongozi na mwelekeo wa nchi hiyo katika kipindi cha changamoto za kiusalama na kisiasa.