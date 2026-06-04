Mbunge wa Marekani: Vita dhidi ya Iran Vimeigharimu Kila Familia Dola 750

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, mjumbe wa Baraza la Wawakilishi la Marekani, Richard Neal, amekosoa vikali athari za kiuchumi zinazodaiwa kusababishwa na vita dhidi ya Iran, akisema kuwa mgogoro huo umeongeza mzigo mkubwa kwa familia za Marekani.

Richard Neal alisema kuwa kutokana na vita hivyo, Wamarekani sasa wanalazimika kulipa gharama kubwa zaidi za mafuta, huku makadirio mapya yakionyesha kuwa kila familia imepata hasara ya takriban dola 750 za Marekani. Aliongeza kuwa mzigo huo umeongezeka juu ya gharama nyingine zilizotokana na ushuru wa forodha, ambazo tayari zimeathiri wananchi kwa wastani wa dola 1,700 kwa familia.

Mbunge huyo pia alieleza kuwa mfumuko wa bei umefifisha ongezeko la mishahara katika miezi ya karibuni, hali ambayo imeendelea kudhoofisha uwezo wa wananchi kukabiliana na gharama za maisha. Akizungumzia hali ya uchumi wa Marekani, Neal alisema kuwa matokeo ya sera za sasa yanaonyesha “kushindwa baada ya kushindwa” kwa uchumi wa nchi hiyo.