Wanawake Wakusanyika katika Haram ya Bibi Ma'suma, Watuma Ujumbe wa Umoja na Uthabiti +Video

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Umati mkubwa wa wanawake ulikusanyika katika Haram ya Tukufu ya Fatima al-Masuma katika mji wa Qom, wakionyesha mshikamano wao na kusisitiza kuendelea kushikamana na misingi na malengo ya viongozi waliotangulia.

Katika ripoti maalumu ya mwandishi wa habari wa ABNA wa lugha ya Kiingereza, Zainab, mkusanyiko huo umeelezwa kuwa haukuwa tu mkutano wa kawaida, bali ulikuwa ujumbe wa wazi wa azma, uthabiti na kujitolea kwa wanawake hao katika kusimamia maadili na misingi wanayoamini.

Washiriki walisisitiza kuwa licha ya changamoto na majonzi yanayowakabili, wanaendelea kusimama imara kwa kufuata mfano wa Zaynab bint Ali, wakieleza kuwa njia waliyoichagua haiwezi kuzuiwa wala kufikia mwisho wake kwa vitisho au mashinikizo.

Mkusanyiko huo ulitawaliwa na kauli za kuhimiza umoja, uadilifu na kuendelea kushikamana na maadili ya Kiislamu, huku washiriki wakisisitiza kuwa hatua yao ni sehemu ya mwamko mpana wa kijamii na kiroho unaolenga kuendeleza misingi ya imani na kujitolea kwa jamii.

Kwa mujibu wa waandaaji, ujumbe wa mkusanyiko huo ulikuwa ni kuonesha kuwa wanawake wana nafasi muhimu katika kulinda na kuendeleza maadili ya jamii na kwamba dhamira yao ya kusimama imara mbele ya changamoto mbalimbali