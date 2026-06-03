Waziri wa Ulinzi wa Ufaransa: Israel Imalize (ikomeshe) Uvamizi wa Ardhi ya Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA)-: Waziri wa Ulinzi wa Ufaransa, Sébastien Lecornu, ametoa wito kwa Israel kusitisha operesheni zake za kijeshi na kumaliza kile alichokitaja kuwa ni uvamizi haramu wa ardhi ya Lebanon.

Lecornu amesema kuwa Israel inapaswa kukomesha vita hivyo na kuondoa uwepo wake katika maeneo ya Lebanon, akisisitiza kuwa kuendelea kwa hali hiyo kunachangia kuongezeka kwa mvutano na ukosefu wa utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati.

Ameongeza kuwa hakuna suluhisho la kina na la kudumu kwa mzozo unaohusisha Iran iwapo suala la Lebanon litaachwa pembeni au kutoshughulikiwa ipasavyo. Kwa mujibu wake, amani na utulivu wa kikanda unahitaji kushughulikia migogoro yote inayohusiana kwa njia ya pamoja na yenye usawa.

Kauli za Lecornu zimekuja wakati juhudi za kidiplomasia zinaendelea kutafuta njia za kupunguza mvutano katika eneo hilo, huku suala la Lebanon likitajwa na baadhi ya viongozi wa kimataifa kuwa sehemu muhimu ya mchakato wa kufikia utulivu wa kudumu.