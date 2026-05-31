Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Kizayuni la Jerusalem Post liliripoti kwamba baada ya miaka mitatu ya vita, Hizbullah bado inawasha moto maeneo ya kaskazini ya ardhi zilizochukuliwa.

Katika ripoti hii inasemekana kwamba operesheni ndogo za ardhini karibu na mipaka na mashambulio ya anga pia hazikuweza kuondoa vitisho kutoka kwa Hizbullah.

Gazeti hili la Kizayuni liliongeza kwamba maafisa wa Kizayuni huzungumza kila mara juu ya kushindwa kwa Hizbullah na kupokonywa silaha kwake, lakini shirika hili bado lina silaha na linafanya kazi.

Ni muhimu kutaja kwamba Hizbullah ya Lebanon bado inajibu kwa uthabiti uvunjaji wa utawala wa Kizayuni wa kusitisha mapigano katika nchi hii, kwa namna ambayo katika saa 24 zilizopita imefanya operesheni 24 dhidi ya nyadhifa, vituo na kambi za wanajeshi wa Kizayuni katika maeneo ya mpakani na kaskazini mwa Palestina inayokaliwa.