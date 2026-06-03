Iran Yatangaza Mashambulizi ya Kulipiza Kisasi Dhidi ya Malengo ya Marekani katika Ghuba ya Uajemi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetangaza kuwa limefanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani na makao makuu ya Kikosi cha Tano cha Jeshi la Wanamaji la Marekani (US Fifth Fleet), likisema hatua hiyo ni jibu la mashambulizi ya Marekani dhidi ya malengo ya Iran.

Kwa mujibu wa taarifa ya IRGC, ndege ya kijeshi ya Marekani ilishambulia tanki ya mafuta ya Iran karibu na Mlango wa Hormuz usiku wa kuamkia leo, na kusababisha uharibifu katika sehemu ya injini ya meli hiyo. IRGC ilisema kuwa kwa kujibu hatua hiyo, vikosi vyake vya majini vililenga kwa makombora meli iliyotambuliwa kwa jina la “Panaya”, ambayo ilidai ina uhusiano na Marekani.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa baada ya shambulio jingine la Marekani dhidi ya mnara wa mawasiliano wa IRGC katika Kisiwa cha Qeshm, kikosi cha anga za juu cha IRGC kilianzisha mashambulizi dhidi ya kambi ya anga na helikopta za Marekani katika moja ya nchi za eneo hilo pamoja na makao makuu ya Kikosi cha Tano cha Jeshi la Wanamaji la Marekani.

IRGC imeonya kuwa kitendo chochote kitakachohatarisha usalama wa usafiri wa baharini katika Mlango wa Hormuz kitakabiliwa na jibu kali, na kwamba gharama yake kwa jeshi la Marekani itakuwa kubwa.

Wakati huo huo, maafisa wa kijeshi wa Marekani wamekanusha baadhi ya madai ya Iran kuhusu mafanikio ya mashambulizi hayo, huku mvutano kati ya pande hizo mbili ukiendelea kuongezeka katika eneo la Ghuba ya Uajemi.