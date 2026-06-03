Araghchi: Hatua Yoyote ya Uhasama Dhidi ya Iran Itajibiwa kwa Haraka na kwa Nguvu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, ameonya kwamba hatua yoyote ya uhasama dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itakabiliwa na jibu la haraka na la maamuzi.

Araghchi alitoa kauli hiyo Jumatano kufuatia mvutano ulioongezeka baada ya mashambulizi ambayo Iran imeyataja kuwa yalifanywa na Marekani dhidi ya tanker ya mafuta ya Iran na mnara wa mawasiliano katika Kisiwa cha Qeshm.

Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, Waziri huyo alisema kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran vinaendelea na operesheni za kujihami kwa mujibu wa haki halali ya kujilinda chini ya sheria za kimataifa. Alieleza kuwa mashambulizi hayo yanalenga maeneo ambayo, kwa mujibu wa Iran, yanatumika na Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya usafiri wa kiraia wa baharini na kukiuka makubaliano ya usitishaji wa mapigano.

Araghchi alisisitiza kuwa Iran haitasalimisha maslahi yake ya kitaifa mbele ya mashinikizo ya kijeshi, akisema kwamba malengo ambayo hayakuweza kufikiwa kupitia vikwazo vya kiuchumi na vita vya awali hayawezi kupatikana kwa kuongeza vita na vitisho zaidi.

Kauli hiyo imekuja wakati mvutano wa kiusalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi ukiendelea kuongezeka, huku Iran ikisisitiza kuwa itajibu kwa nguvu hatua yoyote itakayoathiri usalama na maslahi yake ya kitaifa.