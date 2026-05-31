Operesheni maalum ya Hizbullah; Wazayuni wanawindwa hata kwenye giza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, radio ya jeshi la utawala wa Kizayuni ilikiri kwamba usiku uliopita, ndege isiyo na rubani inayomilikiwa na vikosi vya Hizbullah ya Lebanon iliwalenga wanachama kadhaa wa Brigedi ya Givati.

Kwa mujibu wa ripoti hii, shambulio hilo linasumbua kwa njia maalum kwa sababu lilitokea usiku na linaonyesha kwamba Hizbullah ina uwezo wa kulenga wanajeshi wa Kizayuni kwa ndege za kujitoa muhanga (kamikaze) hata wakati wa giza.

Radio ya jeshi la utawala wa Kizayuni iliongeza kwamba kuna uwezekano mkubwa kuwa ndege hizi zisizo na rubani zina mifumo ya kuona usiku ambayo inaweza kulenga maadui hata kwenye giza.

Hapo awali, vyombo vya habari vya Kizayuni vilikiri kwamba anga za maeneo ya kaskazini ya ardhi zilizochukuliwa ziko wazi kabisa kwa ndege zisizo na rubani za Hizbullah.