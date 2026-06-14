Gharibabadi: Irani ni mshindi wa vita vya mwaka mmoja dhidi ya wavamizi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Kazem Gharibabadi katika ujumbe wake akirejelea kuukaribia ukumbusho wa kwanza wa vita vya siku 12 na kuwaenzi mashahidi wa vita hivi, aliandika: Mwaka mmoja uliopita, wakati wa alfajiri ambayo adui wa Marekani na Wazayuni alidhani kwa mapigo machache angeweza kuvunja nia ya taifa, majina yalihifadhiwa milele katika historia ya Irani.

Aliongeza: Utawala wa Kizayuni, ambao kwa kuendelea kuwepo kwake unahitaji kuwaua makamanda na wanasayansi wa nchi huru, hautafuti nguvu katika uwanja wa vita, bali katika kukata tamaa, uvamizi na uhalifu.

Naibu wa masuala ya kisheria na kimataifa wa Wizara ya Mambo ya Nje aliendelea: Mwaka mmoja umepita, Irani haikushindwa, haikujirudisha nyuma, na nia yake haikudhoofika, bali ilipata ushindi mkali dhidi ya maadui zake. Matunda ya damu ya mashahidi, kujitolea kwa makamanda na wanasayansi, na mikakati ya hekima ya kiongozi shahidi na mchukuaji wa bendera ya heshima ya Irani, ni Irani iliyo imara zaidi, yenye ufahamu zaidi, na yenye azimio kubwa kuliko hapo awali.