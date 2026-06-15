Iran: "Vitendo vya Israel Vimegeuka Fursa ya Kuimarisha Mhimili wa Muqawama"

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, amesema kuwa kile alichokiita "uovu wa utawala wa Kizayuni" kimegeuka kuwa fursa ya kuhudumia maslahi ya Iran na Lebanon.

Baghaei alisema vizazi vijavyo vitaona kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na washirika wake hawakuruhusu vitendo vya Israel kuvuruga umakini wao katika kulinda maslahi makuu ya Iran na Lebanon. Alidai kuwa tukio hilo, badala ya kudhoofisha msimamo wao, limechangia kuimarisha mshikamano na kuongeza nguvu za kile kinachojulikana kama Mhimili wa Muqawama katika kukabiliana na Israel.

Kauli hiyo inakuja wakati mvutano kati ya Iran na Israel ukiendelea, huku viongozi wa Iran wakisisitiza kwamba mashinikizo na mashambulizi dhidi yao hayatazuia msimamo wao wa kisiasa na wa kikanda.