Maariv: Irani ndiye mshindi kamili wa vita hivi; Wairani ni werevu zaidi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, gazeti la Kiebrania la “Maariv” lilikiri kwamba makubaliano kati ya Amerika na Irani yanaonyesha kwamba Tehran ndiye mshindi mkuu asiye na pingamizi wa vita hivi. Wakati Amerika na utawala wa Kizayuni wamepata kushindwa.

Katika ripoti hii imeelezwa: Wairani ni werevu zaidi kuliko maafisa wa Kizayuni, wakiwemo Netanyahu, Katz, na wanachama wengine wa baraza la mawaziri na muungano tawala.

Gazeti la Kiebrania la “Yedioth Ahronoth” pia liliripoti hapo awali kwa kunukuu afisa wa ngazi ya juu wa utawala wa Kizayuni kwamba makubaliano kati ya Amerika na Irani ni mabaya. Hakuna mtu anayeridhika na makubaliano haya.

Aliongeza: Kila mtu anajua kwamba makubaliano haya si mazuri kwetu na yanadhuru maslahi ya Israeli.

Afisa huyo wa Kizayuni aliongeza: Kinachotia wasiwasi ni kwamba Israeli haiwezi kuathiri mchakato huu. Trump alitutapeli. Tumeshtuka. Wanawapa Wairani pesa, na nchi hii inapata kila kitu inachotaka.