Hakuna njia nyingine ila kukubali kushindwa na kujisalimisha mbele ya watu wa Iran walioinuka.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Makao makuu ya Khatam al-Anbiya katika taarifa yao yametangaza: Watu wanaostahimili na wenye kiburi cha Iran na wana wa taifa wenye uhodari na ushujaa katika majeshi yenye nguvu ya nchi na safu ya upinzani, kwa neema ya Mola Mtukufu na chini ya uongozi wa Amiri Jeshi Mkuu (iwepo kivuli chake kirefu), kwa kulazimisha nia yao ya kimungu na ya chuma kwa maadui wanyonge wa Marekani na Wazayuni, wamethibitisha kwa nguvu kwamba hao hawana njia nyingine ila kukubali kushindwa na kujisalimisha mbele ya watu walioinuka na wanajeshi wa Mola Mtukufu.