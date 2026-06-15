Kushuka kwa zaidi ya asilimia 5 kwa bei ya mafuta kutokana na habari za makubaliano ya awali kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa mwandishi wa Abna akimnukuu Reuters, bei ya mafuta katika biashara ya Jumatatu ilifikia kiwango chake cha chini kabisa tangu Machi; tukio hili lilitokea baada ya kutangazwa kwa Iran na Marekani kufikia makubaliano ya awali ya kumaliza vita na kuanza tena usafirishaji kupitia Mlango wa Hormuz.

Kwa msingi huo, bei ya kila pipa la mafuta ya Brent ya Bahari ya Kaskazini ilipungua kwa dola 4 na senti 14 sawa na asilimia 4.47 hadi kufikia dola 83 na senti 19. Mafuta ya West Texas Intermediate (WTI) ya Marekani pia yalipungua kwa dola 4 na senti 78 sawa na asilimia 5.63 hadi kufikia dola 80 na senti 10 kwa pipa.

Shehbaz Sharif, Waziri Mkuu wa Pakistan ambaye nchi yake imekuwa mpatanishi katika mazungumzo, alitangaza kwamba Iran na Marekani watasaini makubaliano ya maelewano (memorandum of understanding) Ijumaa huko Uswisi. Donald Trump, Rais wa Marekani, pia ametangaza kwamba Mlango wa Hormuz utafunguliwa bila ushuru na kwamba mzingiro wa majini wa Marekani dhidi ya bandari za Iran utaisha.

Ripoti za vyombo vya habari vya Iran pia zinaonyesha kwamba rasimu ya makubaliano inatabiri kufunguliwa kwa Mlango wa Hormuz ndani ya siku 30 na chini ya mipango ya Iran.

Mlango wa Hormuz, ambao karibu theluthi moja ya usambazaji wa mafuta na gesi asilia kimiminika duniani hupitia kwake, umekuwa umefungwa kwa ufanisi kwa zaidi ya miezi mitatu iliyopita na kusababisha kupungua kwa usambazaji wa nishati duniani.

Wakati huo huo, wawekezaji kwa tahadhari wanatathmini kasi ya kurudi kwa uzalishaji na usafirishaji wa mafuta ya nchi za Mashariki ya Kati baada ya uharibifu uliosababishwa na vita, na suala hili bado ni moja ya mambo yanayoamua mwelekeo wa soko la mafuta.

Wachambuzi wengine wanaamini kwamba licha ya kushuka kwa bei, kutokuwa na uhakika kuhusu mazungumzo yajayo na mpango wa nyuklia wa Iran kunaweza kuzuia kushuka kwa kasi zaidi kwa bei ya mafuta kwa muda mfupi.