Trump alirudia madai yake kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Donald Trump, Rais wa Marekani, katika maelezo yake kwenye «Truth Social» aligusia makubaliano yaliyofikiwa na Tehran na akadai: Iran imekubali kamwe kuelekea kupata silaha za nyuklia.

Rais wa Marekani pia alijibu madai yaliyotolewa kuhusu miamala ya kifedha katika makubaliano haya na akadai: Pia, hadithi kwamba Marekani inalipa Iran dola milioni 300 ni habari ya uongo iliyoenezwa na Wanademokrasia wajinga.

Hapo awali, vyanzo vingine vilizungumza kuhusu kiasi cha dola bilioni 300, na inaonekana kwamba nambari ambayo Trump alitaja ni makosa.

Katika muktadha huu, gazeti la New York Times katika ripoti yake ya Mei 30 lilidai kwamba limepata maelezo ya makubaliano yanayowezekana kati ya Marekani na Iran.

New York Times katika ripoti hiyo iliandika: Jambo la kuvutia sana ambalo inaonekana liliibuka katika mazungumzo na labda ni jambo la kushangaza zaidi na jipya zaidi lililoongezwa kwenye makubaliano, ni kutajwa kwa mfuko wa uwekezaji kwa ajili ya Iran.

Afisa mmoja wa Iran na mwanadiplomasia mmoja walitaja kiasi cha mfuko huo kuwa dola bilioni 300, lakini maafisa wengine waliohusika katika upatanishi wa makubaliano haya hawakuthibitisha kiasi hicho.

Gazeti liliongeza kuwa afisa wa Iran aliuita mpango huu mpango wa ujenzi mpya ambao utaahidiwa Iran ikiwa makubaliano ya mwisho yatatiwa saini.