Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA likinukuu RT, Alexei Pushkov, seneta wa Urusi na mwanachama wa kamati ya katiba ya Baraza la Shirikisho la nchi hiyo, alisisitiza kwamba vita dhidi ya Iran vitakuwa moja ya vita visivyo na maana zaidi katika historia ya Marekani.

Aliongeza: Ninaamini kwamba vita vya Iran vitachukua nafasi maalum kati ya vita visivyo na maana zaidi vya Amerika katika historia yote ya nchi hiyo.

Pushkov alisema kwamba Donald Trump, Rais wa Marekani, ataisifia vita dhidi ya Iran kama ushindi kamili kwake.

Alibainisha kwamba sababu kuu ya Trump kwa vita dhidi ya Iran ni kuzuia nchi hii kufikia silaha za nyuklia. Wakati huo, Tehran ilitoa ahadi hiyo miaka 11 iliyopita wakati wa makubaliano ya nyuklia na serikali ya Obama, lakini Trump alijiondoa kutoka humo.

Pushkov alisema kwamba Iran bado inahifadhi akiba yake ya urani, na hakuna mabadiliko yaliyotokea katika mfumo wa utawala wa nchi hii. Nguvu za makombora za Iran hazijaharibiwa na nguvu za kikanda za nchi hii hazijadhoofishwa. Hili linatokea wakati Netanyahu alikuwa akitafuta kwa bidii sana kutimiza hilo.