The Wall Street Journal: Trump amerudi nyuma mbele ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, gazeti la The Wall Street Journal katika makala yake kuu liliandika kwamba makubaliano kati ya Iran na Marekani yanaonyesha zaidi mafungo ya Amerika kutoka malengo yake yaliyotangazwa wakati wa vita dhidi ya Iran, kuliko kuonyesha picha ya ushindi wa kimkakati.

Katika ripoti hii imeelezwa kwamba Trump alianza mafungo wakati shinikizo la kisiasa la ndani na hatari zinazohusiana na operesheni za kijeshi dhidi ya Iran zilipoongezeka. Alipinga operesheni ya kunyakua uranium iliyoboreshwa ya Iran na kufungua mlangobahari wa Hormuz kwa kutumia nguvu za kijeshi.

Huku Trump akijua kabisa matokeo ya kufanya operesheni hizo za kijeshi dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti hii, inaonekana kwamba kupungua kwa bei ya mafuta kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani ilikuwa moja ya malengo muhimu ya ndani ya Trump. Iran katika siku zijazo pia itaweza kutumia kufunga mlangobahari wa Hormuz kama silaha mpya ya shinikizo.