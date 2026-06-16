Belarus: Nafasi ya Israel ni mbaya sana; Holocaust halisi imetokea Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Alexander Lukashenko, Rais wa Belarus, katika mahojiano na chaneli ya Al-Arabiya alisisitiza kwamba utawala wa Kizayuni unapaswa kuwa makini zaidi. Kwa vitendo, wamepata nafasi mbaya sana katika jamii ya kimataifa kutokana na mauaji ya raia huko Gaza.

Aliongeza: Matukio haya yamewafanya watu wengi kutafakari kuhusu historia na kufikia hitimisho: Holocaust gani imetokea?! Tunawezaje kuzungumza kuhusu Holocaust ambayo Waisraeli wamekuwa wakizungumza nayo daima, wakati wameua watu wengi hivyo, hasa wanawake na watoto? Wamefuta kila kitu kutoka kwenye uso wa dunia na wanakusudia kujenga maeneo ya burudani juu ya mifupa ya binadamu. Hili haina maana kabisa.

Lukashenko alisema kwamba vita vyovyote vinaweza kuwa na matokeo yasiyotarajiwa ambayo ni vigumu kutabiri wakati wa amani. Matendo ya utawala wa Kizayuni huko Gaza ni Holocaust halisi. Ulimwengu ulikuwa ukizungumza kuhusu Holocaust huku ukisahau kwamba Wazayuni wanaua watu wasio na hatia.