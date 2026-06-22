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Simulizi ya Araghchi kuhusu maendeleo ya mazungumzo katika sehemu ya Lebanon, vikwazo na mali

22 Juni 2026 - 11:54
News ID: 1830341
Source: ABNA
Simulizi ya Araghchi kuhusu maendeleo ya mazungumzo katika sehemu ya Lebanon, vikwazo na mali

Seyyed Abbas Araghchi baada ya kumaliza mazungumzo makali huko Bürgenstock, Uswisi, aliandika kwenye ukurasa wake binafsi: Upatanishi usiochoka wa Pakistani na Qatar umesababisha maendeleo makubwa kwa ajili ya kumaliza vita nchini Lebanon.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, baada ya kumaliza mazungumzo makali huko Bürgenstock, Uswisi, aliandika kwenye ukurasa wake binafsi katika moja ya mitandao ya kijamii: Upatanishi usiochoka wa Pakistani na Qatar umesababisha maendeleo makubwa kwa ajili ya kumaliza vita nchini Lebanon. Pia, vikwazo vya kuuza nje ya mafuta na petrokemikali vilisimamishwa, mzingiro wa baharini uliondolewa, baadhi ya mali zilizofungwa ziliachiliwa, na mpango mkubwa wa ujenzi mpya na maendeleo ya kiuchumi wa Iran ulitekelezwa.

Aliongeza: Mtihani wa kwanza wa kweli: Kitengo cha kutatua migogoro nchini Lebanon.

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