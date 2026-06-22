Simulizi ya Araghchi kuhusu maendeleo ya mazungumzo katika sehemu ya Lebanon, vikwazo na mali

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, baada ya kumaliza mazungumzo makali huko Bürgenstock, Uswisi, aliandika kwenye ukurasa wake binafsi katika moja ya mitandao ya kijamii: Upatanishi usiochoka wa Pakistani na Qatar umesababisha maendeleo makubwa kwa ajili ya kumaliza vita nchini Lebanon. Pia, vikwazo vya kuuza nje ya mafuta na petrokemikali vilisimamishwa, mzingiro wa baharini uliondolewa, baadhi ya mali zilizofungwa ziliachiliwa, na mpango mkubwa wa ujenzi mpya na maendeleo ya kiuchumi wa Iran ulitekelezwa.

Aliongeza: Mtihani wa kwanza wa kweli: Kitengo cha kutatua migogoro nchini Lebanon.