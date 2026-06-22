Ni lazima tumshike mpinzani kwa kola ili kuhakikisha utekelezaji wa ahadi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ismail Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika mahojiano na mwandishi wa Sed-o-Sima baada ya kumalizika kwa mkutano wa Bürgenstock alisema: Kuhusu vifungu vilivyobaki ambavyo ni muhimu kwa ajili ya kuanza mazungumzo ya mwisho, mazungumzo yalifanyika.

Aliongeza: Kuhusu kutoa vibali muhimu kwa ajili ya uuzaji wa mafuta na kuachilia mali za Iran, majadiliano yalifanyika na maendeleo mazuri yalipatikana.

Baghaei aliendelea: Kuhusu usafiri salama wa meli kupitia mlangobahari wa Hormuz, pia ilikubaliwa kuunda utaratibu, jambo ambalo ni muhimu.

Alibainisha: Tulikuwa na siku ndefu sana. Mikutano ilianza asubuhi ya Jumatatu. Wakati wa mkutano wa pande nne, taarifa ya vitisho kutoka Marekani ilichapishwa, ambayo ilisababisha Iran kutangaza kwamba haiko tayari kuendelea na mkutano wa pande nne katika hali kama hizo.

Katika suala hili, Qatar na Pakistan walijaribu kuendeleza mazungumzo, nasi tukasema hayatafanyika kwa muundo wa pande nne.

Baghaei aliongeza: Katika mikutano ya pande nne na kabla yake, wasiwasi wetu kuhusu ukosefu wa uaminifu wa upande mwingine ulielezwa. Hasa kuhusu kuendelea kwa ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na utawala wa Kizayuni.

Katika suala hili, ili kuhakikisha uthabiti wa amani, utaratibu mpya uliundwa kwa kushirikisha wapatanishi ili kusimamia kumaliza vita na kusitisha vita nchini Lebanon.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alisema: Mtazamo wa ujumbe wa Iran ni kwamba lazima tumshike mpinzani kwa kola ili kuhakikisha utekelezaji wa ahadi.

Aliongeza: Katika hatua hii, kazi ya ujumbe wa mazungumzo imekamilika, lakini timu za kiufundi zitaendelea na kazi zao kesho. Pia, wapatanishi wawili, Qatar na Pakistan, watatoa maandishi. Maandishi haya yatawasilishwa kama hati ya makubaliano yaliyofikiwa katika kipindi cha saa 18.