Jibu hasi la Jolani kwa ombi la Trump la kuchochea vita nchini Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu shirika la habari la Syria, Abu Mohammed al-Jolani, kiongozi wa utawala wa kujitangaza wa Syria, katika kauli zake alisisitiza kwamba Donald Trump, Rais wa Marekani, katika mazungumzo ya simu naye alizungumza kuhusu ufumbuzi mbadala wa vita na mapambano na Hezbollah.

Al-Jolani alijaribu kutafsiri maneno ya Trump kwa njia tofauti ili kuhalalisha hofu yake mwenyewe kuhusu mapambano na Hezbollah. Alidai kwamba Trump alionyesha kutoridhishwa na yanayotokea Lebanon na akazungumza kuhusu jukumu la Syria katika kutafuta suluhisho salama na lisilo na mvutano, lakini kauli hizi zilifasiriwa kimakosa kuwa Syria inakusudia kuingia Lebanon.

Alifafanua: "Sitaki Syria iingilie kwa hasara Lebanon, na tunatafuta ufumbuzi wa kiuchumi, si wa kijeshi."

Kiongozi wa utawala wa mpito wa Syria alisisitiza kuwa Syria haitaingia Lebanon na alimwambia Trump kwamba kuna njia nyingine badala ya vita na mapambano na Hezbollah.

Al-Jolani alisema kwamba Syria inaweza kutegemewa kwa ajili ya suluhisho chanya litakalofikiwa kwa kuimarisha usaidizi kwa serikali ya Lebanon, kuimarisha taasisi rasmi, na kuanzisha uhusiano na mawasiliano kati ya vikosi vya Lebanon ikijumuisha Hezbollah, kwa sababu ufumbuzi wa sehemu na usio kamili huleta matatizo makubwa.

Aliongeza kwamba Hezbollah inapaswa kupata nafasi na msimamo wake, kwa sababu baadhi ya nchi zinazoipenda Lebanon zinaona kundi hili likihusishwa na dosari ya Iran.

Kiongozi wa utawala wa mpito wa Syria, ambaye tangu awe madarakani nchini humo makosa mengi dhidi ya Washia yametendeka, kwa kudai kwamba Hezbollah haiwakilishi Washia nchini Lebanon, alisema: "Haipaswi kuwa na makundi nje ya dhamira ya serikali katika nchi hii, na ninajali hali ya Washia nchini Lebanon."

Al-Jolani alisema kuwa Syria iko tayari kuketi mezani na kufanya mazungumzo na Hezbollah hii.

Alisema pia kwamba vita kati ya Iran na Marekani ni vya upuuzi na bila lengo, kwamba si kwa manufaa ya nchi hizo mbili kuendeleza vita, na kwamba Israel ni sehemu ya Marekani.