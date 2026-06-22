Tovuti ya Kizayuni: Iran imeshinda dhidi ya Marekani na Israeli

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, tovuti ya Kizayuni "Zman" ikiisisitiza kwamba Iran imeshinda dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayuni, iliandika: Israeli iko katika hali ya kutisha, kwa kuwa inaendeshwa kwa mbali na Rais wa Marekani, na baraza la mawaziri lililopo lipo tu kwenye karatasi.

"Ur Hiller", mwandishi wa habari na mchambuzi wa Kizayuni, pia kwa kurejelea kauli za JD Vance, Makamu wa Rais wa Marekani, alisema kwamba kwa Wamarekani suala la vita limekwisha.

Aliendelea kwamba vita dhidi ya Iran na pia vita vya Lebanon vimekwisha, na Israeli imeachwa peke yake katika kinamasi cha kimkakati ambamo imejikuta.

Wakati ukosoaji katika mduara rasmi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya ukosefu wa hatua wa baraza la Netenyahu kuhusu mabadiliko ya kikanda unavyoongezeka, "Avigdor Lieberman", mwenyekiti wa chama cha "Israeli Beitenu", pia alisema: Netenyahu amekuwa mfuko wa mazoezi wa Trump. Tunawatoa wanajeshi wetu kama sadaka na kuifunga mikono na miguu yao uwanjani.

Kituo cha Televisheni cha Kan cha utawala wa Kizayuni pia katika suala hili kilitangaza kwamba baada ya shinikizo kutoka Marekani, viongozi wa kisiasa wa utawala wa Kizayuni walitoa amri ya kusitisha mapigano nchini Lebanon, na jeshi la utawala huu kwa agizo la makamanda limekusimamisha operesheni zake katika miinuko ya Ali al-Tahir.

Vyombo vya habari vya Kizayuni na kituo cha redio na televisheni cha utawala huu pia viliripoti kwamba jeshi la Tel Aviv linapunguza idadi ya vikosi vyake nchini Lebanon.

Vyombo hivi vya habari vilisisitiza kwamba utawala wa Trump umeuitaka Tel Aviv kuanza kujiondoa kwa kiasi kutoka kusini mwa Lebanon.

Trump ameomba kupunguzwa kwa kina cha "mstari wa njano" wa utawala wa Kizayuni ndani ya Lebanon. Sera hii inaendelezwa wakati jeshi la utawala wa Kizayuni kwa sasa linakabiliwa na kuongezeka kwa majeruhi nchini Lebanon na haliridhiki na kujiondoa kutoka kusini mwa Lebanon chini ya shinikizo la Marekani na bila kashfa ya kitangazwa kwao.