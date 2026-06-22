Berlin: Trump ndiye mwenye hatia ya kufungwa kwa mlangobahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu shirika la habari la DPA, Boris Pistorius, Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani, leo Jumapili katika mahojiano na kituo cha televisheni cha ARD alitangaza: Kufunguliwa kwa mlangobahari wa Hormuz, au kwa usahihi zaidi, kupita kwa usalama kupitia huko, ni kwa manufaa ya Ulaya, ni kwa manufaa ya usambazaji wetu wa nishati na uboreshaji wetu wa kiuchumi.

Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani aliongeza kuhusu jambo hili kwamba makubaliano yoyote ya kufungua tena mlangobahari huu yanahitaji msaada wa Iran na Oman.

Aliongeza kuhusu jambo hili kwamba Trump ndiye mwenye hatia ya kuzuiliwa kwa mlangobahari wa Hormuz.