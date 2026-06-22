Pakistan: Iran ni mkweli katika kuunga mkono amani katika Mashariki ya Kati

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Shahbaz Sharif, Waziri Mkuu wa Pakistan, Jumapili baada ya kumalizika kwa duru ya kwanza ya mazungumzo nchini Uswisi alisema kwamba uongozi wa Iran unaendelea kwa unyofu katika juhudi za kuunga mkono amani katika Mashariki ya Kati.

Alibainisha: Ninaamini kwamba uongozi wa Iran ni wa kweli katika kuunga mkono amani katika eneo hili.

Sharif wakati huo huo alidai kwamba Donald Trump, Rais wa Marekani, pia ni hivyo, na hana shaka kwamba yeye ni mtu wa amani.

Sharif jana pia kwa kurejelea mazungumzo kati ya Marekani na Iran nchini Uswisi alisema kwamba "tumekuwa mashahidi wa siku kubwa kwa amani ya kimataifa."

Waziri Mkuu wa Pakistan aliongeza: Mazungumzo kati ya Iran na Marekani sio tu yatapunguza mvutano wa kikanda, bali yanaweza pia kusababisha utulivu na amani ya kudumu katika ngazi ya dunia. Juhudi kubwa zimesababisha mkutano wa Washington na Tehran huko Bürgenstock, na tunaweza kurudi na pendekezo la amani.