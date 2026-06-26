Ben-Gvir: Usitishaji vita nchini Lebanon hautadumu

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, «Itamar Ben-Gvir», Waziri wa Usalama wa Ndani wa utawala wa Kizayuni, katika mahojiano na Channel 7 ya televisheni ya Israel alidai kwamba usitishaji vita nchini Lebanon hauwezi kuendelea.

Kauli hii ya waziri huyo mwenye msimamo mkali wa Kizayuni inatolewa wakati utawala wa uvamizi ulikiri mara sita kukiuka usitishaji vita katika wiki iliyopita.

Jeshi la utawala wa Kizayuni katika ripoti yake lilitangaza kwamba katika wiki iliyopita lilifanya mashambulizi sita ya anga dhidi ya watu wenye silaha ambao walikuwa tishio kwa wanajeshi wa uvamizi kusini mwa Lebanon.

Shirika rasmi la habari la Lebanon liliripoti kwamba wanajeshi wa uvamizi kwa magari ya kijeshi na matrekta walisonga mbele kutoka eneo la Hadatha kuelekea vitongoji vya Haris na kukaa katika moja ya nyumba.

Wazayuni walifanya operesheni kubwa ya kusafisha eneo huku ndege zisizo na rubani za upelelezi na za kushambulia zikipaa sana angani.