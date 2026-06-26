Hofu ya Waziri wa Vita wa utawala wa Kizayuni kutokana na ujumbe wa vitisho wa Sardar Qaani

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Waziri wa Vita wa utawala wa Kizayuni, ambaye anaonekana kufadhaika na kuwa na wasiwasi kutokana na ujumbe wa vitisho wa Sardar Ismail Qaani, kamanda wa Kikosi cha Quds cha IRGC, aliandika kwenye mtandao wa kijamii X kwa lugha ya Kiajemi: Qaani, kamanda wa Kikosi cha Quds cha Iran, hivi karibuni ametoa vitisho mara kwa mara dhidi ya Israel.

"Israel Katz" akiendeleza maneno yake ya kujisifu alidai: hata hivyo, ikiwa Iran itashambulia Israel, hiyo itakuwa kosa kubwa kuliko yote ambayo imewahi kufanya.

Pia alidai: wala Hormuz haitawasaidia, wala mashambulizi dhidi ya raia — hakuna kitu kitakachotusimamisha, na vikosi vyetu viko tayari kumaliza jambo hilo.

Sardar Ismail Qaani katika ujumbe aliouchapisha kwenye ukurasa wake binafsi alionya Wazayuni: Wazayuni wajue; wale ambao wamesimama na kupigana dhidi yenu, enyi Wayazidi, kwa roho ya Ashura na imani ya Hussein, wanayo imani hiyo ya milele mioyoni mwao kwamba: Kila siku ni Ashura, na kila ardhi ni Karbala.

Sardar Qaani alisema: Ninyi Wazayuni lazima mwondoke kabisa nchini Lebanon, kwa sababu ardhi hii ni uwanja wa uthabiti na upinzani, si mahali pa kujipuuza kwa wakoloni.

Aliongeza: Wazayuni wasipojiondoa kwa hiari yao leo, kesho watalazimika kukimbia kwa fedheha na kushindwa.

Alisema: msisahau mwaka 2000 na wasia wa kihistoria wa shahidi Sayyed Hassan Nasrallah huko Bint Jbeil; ahadi hiyo bado iko hai, na hakuna shaka kwamba eneo hilo litajirudia tena.