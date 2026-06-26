Sheikh Naim Qassem: Mkataba wa hivi karibuni wa maelewano ni tamko rasmi la kushindwa kwa Marekani na Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hizbullah Lebanon, katika hotuba yake ya siku ya Ashura, alisema siku hii ni ishara ya historia katika kujitolea, kutoa na kutokufa. Alisema kwamba mandhari ya Ashura ni uhamasisho wa kweli wa kimapinduzi unaobadilisha mlingano na kuwaangusha madhalimu.

Sheikh Qassem akisisitiza kwamba amana ya mashahidi, waliojeruhiwa na wafungwa ni amana mizigoni mwetu, na tutalinda kile walichojitoa mhanga kwa ajili yake, aliongeza: hatukabiliani tena na Karbala ya kihistoria, bali tunakabiliana na Karbala iliyounganishwa kutoka historia hadi sasa na baadaye.

Katibu Mkuu wa Hizbullah Lebanon alibainisha: tulikabiliana na vita vya kuangamiza uwepo wa Hizbullah na msingi wake wa watu na raia wanaohusishwa nayo nchini Lebanon.

Sheikh Qassem aliendelea kwamba utawala wa Kizayuni upo Lebanon kwa sababu unataka kuiteka chini ya mradi wa "Israeli Kubwa", na upinzani uliibuka kwa sababu ya uvamizi huu na ukaliaji.

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema uvamizi wa pamoja wa nchi kavu, baharini na angani wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya raia ni vita kubwa na hatari kubwa, na kwamba wameanzisha vita ili kuangamiza uwepo wa Hizbullah.

Alisisitiza kwamba watu wa Lebanon kwa msimamo wao wa Karbala waliweza kusimamisha uvamizi huu na kufikia mafanikio makubwa.

Sheikh Naim Qassem alisema: tumeushinda mradi wa Kiisraeli-Kimarekani na kuingia katika hatua mpya, na kila mtu anayetaka kufanya jambo lolote lazima atende kulingana na hatua hii mpya.

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema kwamba uwepo wa utawala wa Kizayuni nchini Lebanon si kwa sababu ya makombora, bali kwa sababu unataka kuimeza na kuiteka.

Akirejelea matukio ya uchochezi wa vita wa Marekani na Kizayuni dhidi ya Iran na kushukuru msimamo wa Iran katika kuunga mkono upinzani wa Lebanon, aliendelea: Iran iliweza kustahimili na kufikia mkataba wa maelewano ambao ni tamko rasmi la kushindwa kwa Marekani na Israel.

Sheikh Naim Qassem alisisitiza umuhimu wa kutumia njia ya maelewano kati ya Iran na Amerika kama mlinzi mkuu wa uhuru wa Lebanon kwa nguvu ya kipekee ambayo Mwenyezi Mungu aliyetukuka alituma kama zawadi ya mbinguni kwa Lebanon.

Katibu Mkuu wa Hizbullah akisisitiza kwamba "utawala wa Kizayuni hauna chaguo ila kuondoka kabisa kutoka kila inchi ya ardhi ya Lebanon na kukomesha uvamizi", aliongeza: Israel lazima iondoke bila masharti.

Sheikh Naim Qassem, akirejelea misimamo ya uadui ya serikali ya Lebanon dhidi ya Hizbullah, alisisitiza kwamba viongozi wa Lebanon hawawezi kuwa maadui na nusu ya watu wa Lebanon. Aliongeza: upinzani ni imara, na ikiwa mnaenda katika njia ya uhuru wa Lebanon, tuko pamoja nanyi. Upinzani unaendelea kwa uwepo, msimamo, maamuzi na uwezo wake, na ni nguzo ya uhuru na huru ya Lebanon.

Aliongeza: watu wa serikali lazima waungane safu zao dhidi ya adui na waache kutekeleza maagizo ya ulezi na maslahi ya Marekani na Israel.

Sheikh Naim Qassem, akiwahutubia viongozi wa serikali ya Lebanon, alisema: tunanyooshea mkono wa msaada, na upinzani katika uhuru wa Lebanon upo pamoja nanyi.