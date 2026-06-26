Utawala wa Al Khalifa umemkamata mwanamke Mshia

Kwa mujibu wa shirika la habari Ahl al-Bayt (ABNA), mamlaka za utawala wa Al Khalifa zimemkamata «Fatima Harun», mtafiti wa masuala ya kijamii, kwa kuchapisha maoni kuhusu Ashura kwenye Instagram.

Wizara ya Mambo ya Ndani ya Bahrain siku ya Alhamisi ilidai kwamba kukamatwa kwake kulifanyika kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, na kwamba maudhui aliyochapisha yalijumuisha matusi ya hadharani dhidi ya moja ya dini.

Kwa upande mwingine, Bodi ya Masuala ya Wafungwa ya Bahrain ililaani kukamatwa huku, na kuliita kuwa ni kiungo kingine katika mchakato wa upunguzaji wa kimfumo wa uhuru wa kujieleza na kukandamiza wenye fikra na wanaharakati wa kiraia nchini humo.

Chombo hiki katika taarifa yake kilisema kwamba mashtaka yaliyotolewa dhidi ya Fatima Harun ni ya jumla na yasiyo wazi, ambayo yametumiwa mara nyingi kwa ajili ya mashitaka ya kisheria dhidi ya wakosoaji na kuharamisha uhuru wa kujieleza.

Kwa mujibu wa chombo hiki, kitendo cha mtafiti huyo hakikuwa zaidi ya matumizi ya haki yake ya asili ya kutoa maoni.

Bodi ya Masuala ya Wafungwa ya Bahrain pia ilisisitiza kwamba kukamatwa kwa mtu anayejulikana wa kitaaluma na kijamii kwa sababu tu ya kuchapisha maoni kwenye mtandao, kunaonyesha kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya wasomi na wenye fikra, na juhudi za kukaza mtandao na kuimarisha udhibiti wa kiusalama juu ya uhuru wa kujieleza — hatua ambayo kwa mujibu wa chombo hiki, inakinzana na majukumu na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu.