Jamaa ya Kiislamu ya Lebanon: Israel lazima iondoke kabisa katika ardhi ya Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Jamaa ya Kiislamu ya Lebanon Jumamosi katika taarifa yake ilitangaza kwamba kigezo cha kuchunguza makubaliano yoyote ni kulinda uhuru kamili wa Lebanon, kuhakikisha uondoaji wa utawala wa Kizayuni katika ardhi zote zilizokaliwa, kusimamisha uvamizi, kuwaachilia wafungwa, na kurudi kwa usalama kwa raia wa nchi hiyo katika mikoa ya kusini.

Katika taarifa hiyo imeelezwa: "Maamuzi kuhusu vita na amani lazima yachukuliwe kwa njia ya kitaifa na kwa uwajibikaji, mbali na maagizo ya nje. Mjadala wowote kuhusu ukiritimba wa silaha mikononi mwa serikali haupaswi kufanyika chini ya shinikizo la uvamizi na vitisho, bali kwa njia ya mazungumzo makubwa ya kitaifa na uchunguzi wa mkakati kamili wa ulinzi ili kuimarisha nguvu ya jeshi katika kulinda mipaka na wananchi."

Jamaa ya Kiislamu ya Lebanon ilionya dhidi ya kuweka uondoaji wa utawala wa Kizayuni kwa masharti ya usalama yanayoweza kubadilishwa au kuahirishwa, na pia kupunguza haki ya Lebanon ya kujilinda.

Kundi hilo liliongeza: "Ukaliaji lazima uishe, na uondoaji wa Israel lazima uwe kamili kulingana na ratiba iliyobainishwa na dhamana za Kiarabu na za kimataifa."