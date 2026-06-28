Onyo la chama cha Lebanon kuhusu hatari za makubaliano na utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", chama cha "Shabiba" cha Lebanon katika taarifa yake kujibu makubaliano yaliyotiwa saini kati ya serikali inayoegemea Magharibi na utawala wa Kizayuni, kilisema kwamba makubaliano yoyote lazima yachunguzwe kwa mtazamo wa kulinda mamlaka ya Lebanon na haki za watu wake, si kwa kuzingatia kama upande wa Kizayuni au wengine wanayakaribisha.

Katika taarifa hiyo imeelezwa: "Mfumo wowote unaoifanya Lebanon iwe na wajibu bila dhamana zilizo wazi, lakini kwa upande mwingine unapa Israel nafasi salama ya kuendelea na uvamizi wake, ni wa kutia shaka."

Zaidi katika taarifa hiyo imesisitizwa: "Muda ambapo uvamizi wa maeneo yaliyokombwa na Palestina unaendelea, Israel itabakia kuwa nchi ya uvamizi na adui wa kihistoria kwa sehemu kubwa ya Walebanon na Waarabu. Tunaonya kwamba baraza la mawaziri la Netanyahu litatumia makubaliano haya kwa manufaa yake ya kisiasa na kijeshi na kulazimisha Lebanon katika milinganyo mipya. Haiwezekani kupuuza dhabihu za upinzani dhidi ya adui wa Kizayuni tangu 1948 hadi uvamizi wa Lebanon mwaka 1982 na uvamizi mwingine. Damu ya mashahidi na heshima ya Lebanon haziwezi kuwa bidhaa ya biashara au mazungumzo. Makubaliano yoyote ambayo hayazingatii mamlaka ya nchi na kukomesha uvamizi wa adui hayakubaliki."