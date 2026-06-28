Eisenkot: Netanyahu hastahili mahubiri ya kimaadili

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", «Gadi Eisenkot», mkuu wa zamani wa wafanyakazi wa jeshi la utawala wa Kizayuni na mwanachama wa sasa wa Knesset, alimwambia Netanyahu: «Waziri mkuu ambaye ametutumbukiza kwa upofu katika kiwango cha chini kabisa cha kihistoria na anafanya kazi kwa kuchochea mifarakano na kuchokoza jamii, hastahili wakazi (wa maeneo yanayokaliwa) na hana sifa ya kutoa mahubiri ya kimaadili kuhusu umoja.»

Siku chache zilizopita, pia alichapisha makala katika gazeti la «Yedioth Ahronoth» ambapo aliandika: «Lebanon imekuwa kaburi la kisiasa la mawaziri wakuu (wa utawala) wa Israel, tangu Menachem Begin hadi Ehud Olmert, na leo Netanyahu amejitumbukiza ndani yake hadi kooni.»