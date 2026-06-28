Onyo la vuguvugu la Amal la Lebanon kuhusu matokeo ya makubaliano na utawala wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", vuguvugu la Amal liliwataka Walebanon wote kwa kiwango cha juu cha uangalifu na umoja wa kitaifa, waepuke kuingia katika mipango ya mgawanyiko inayokusudiwa na utawala wa Kizayuni.

Katika majibu yake kwa makubaliano kati ya serikali ya Beirut na utawala wa Tel Aviv, vuguvugu hilo pia lilisema: «Makubaliano haya hayana usawa na yanaimarisha na kuthibitisha ukweli unaomfaa utawala wa Kizayuni.»

Amal ilionya kwamba makubaliano haya pia yana hatari za kisiasa na za mamlaka na hayawezi kukubalika.

Jamaa ya Kiislamu ya Lebanon: Kigezo cha makubaliano yoyote ni kuhifadhi mamlaka na kuondoka kamili kwa Israel kutoka Lebanon

Pia, kwa mujibu wa taarifa ya kituo cha Al Jazeera, Jamaa ya Kiislamu ya Lebanon ilisisitiza: «Kigezo cha makubaliano yoyote [na utawala wa Israel] ni kuhifadhi kabisa mamlaka ya Lebanon na kuhakikisha kuondoka kwa wanajeshi wa Kizayuni katika ardhi zote za Lebanon zilizokaliwa.»

Kundi hilo pia lilionya: «Mazungumzo yoyote kuhusu ukiritimba wa silaha na kupanua mamlaka ya serikali katika ardhi ya Lebanon hayapaswi kufanywa chini ya shinikizo la wakalia wa Kizayuni au vitisho.»

Kauli hizi zinatolewa katika majibu ya makubaliano kati ya serikali ya Lebanon na utawala wa Kizayuni mjini Washington, wakati Hezbollah imetangaza upinzani wake kamili dhidi yake katika ngazi mbalimbali.