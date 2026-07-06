Ansarullah: shughuli za uwanja wa ndege wa Sanaa zitaendelea

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – harakati ya Ansarullah ya Yemen, huku ikionya Saudi Arabia dhidi ya kuingilia Yemen, imetangaza kuendelea na safari za ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa bila kupata idhini kutoka kwa upande wowote.

Kama ilivyoripotiwa na as-Sumaria, katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya serikali inayodhibitiwa na Ansarullah mjini Sanaa, imesemwa: «Taifa la Yemen limechukua uamuzi wake wa kukomesha uvamizi, kuvunja kizuizi, na kukabiliana na wavamizi, na halitarudi nyuma kutoka kwa uamuzi huu, bila kujali gharama yoyote.»

Taarifa hiyo inaongeza: «Kuanza tena kwa shughuli za uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa ni haki ya kiuhuru wa Yemen, na Sanaa itaendelea na njia hii bila kupata idhini kutoka kwa mtu yeyote.»

Ansarullah pia imeishutumu Saudi Arabia kwa kujaribu kupotosha umma kwa kupotosha ukweli na kugeuza mambo. Kauli hizi zilitolewa kama majibu ya taarifa ya muungano wa Kiarabu ambayo ilionya Ansarullah dhidi ya ukiukwaji wowote wa uhuru wa Yemen.

Katika taarifa ya Ansarullah, imesisitizwa: «Kitendo chochote cha utawala wa Saudi kitakuwa na athari mbaya kwa utulivu wa eneo ambalo tayari kimsingi limetatizika, na kusababisha athari za maafa kwa uchumi wa dunia.»

Harakati ya Ansarullah hapo awali ilikuwa imetangaza kwamba Saudi Arabia ilijaribu kuzuia kutua kwa ndege ya Iran iliyobeba raia 200 wa Yemen katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa.