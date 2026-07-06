«Jibini» la kisiasa katika maandishi ya Kombe la Dunia na shauku ya Trump!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – FIFA kwa uamuzi wa ghafla na wenye utata imesimamisha adhabu ya mechi moja ya mchezaji wa Marekani Folarin Balogun, na ataweza kucheza katika mechi ya hatua ya 16 bora ya Kombe la Dunia dhidi ya Ubelgiji kwa ajili ya Marekani.

Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 25 alitolewa nje kwa kadi nyekundu moja kwa moja wakati wa ushindi wa 2-0 wa Marekani dhidi ya Bosnia na Herzegovina, kwa kosa dhidi ya beki wa mpinzani Tarik Muhremović. FIFA ilitangaza kwamba adhabu yake ya moja kwa moja ya mechi moja itasimamishwa kwa mwaka mmoja.

Katika taarifa ya FIFA ya kuhalalisha hatua hii imesemwa: «Kwa mujibu wa Kifungu cha 27 cha Kanuni za Nidhamu za FIFA, utekelezaji wa adhabu ya mechi hii unasimamishwa kwa kipindi cha majaribio cha mwaka mmoja. Iwapo Folarin Balogun atafanya kosa lingine la asili na uzito sawa katika kipindi cha majaribio, kusimamishwa kutafutwa na adhabu itatumiwa bila kuathiri adhabu yoyote ya ziada kwa kosa jipya.»

Labda kwa mtazamo wa kwanza, uhalali wa FIFA unaweza kukubalika kwa kuzingatia mifano ya awali ambapo adhabu ya mchezaji iliondolewa hadi mashindano yajayo, lakini kumsamehe mchezaji adhabu wakati wa mashindano halina msingi wa kisheria kulingana na kanuni za FIFA. Kwa hakika kesi ya Balogun ni tofauti – kadi nyekundu katika Kombe la Dunia yenyewe, ambayo kwa uwezekano mkubwa ilisamehewa chini ya shinikizo la kisiasa; nadharia inayoungwa mkono na mambo kama uhusiano wa karibu wa muda mrefu kati ya Ikulu ya Marekani na FIFA, tuzo ya kejeli ya «Amani ya FIFA» kwa Trump na kadhalika.

Jambo linakuwa la kuvutia wakati Trump katika ujumbe wake akielezea furaha yake, akiita adhabu ya mchezaji huyo «dhulma kubwa» na kuandika: «Namshukuru FIFA kwa kufanya jambo sahihi na kuondoa dhulma kubwa! Rais Donald J. Trump.»

Ubelgiji: Tumeshangaa; kitendo kinyume na sheria na uchezaji wa haki!

Hatua hii iliwakasirisha sana Wabelgiji, na shirikisho la nchi hiyo lilichapisha taarifa kali: «Shirikisho la Kifalme la Soka la Ubelgiji limeshangazwa na uamuzi wa FIFA wa kumuhalalisha mchezaji aliyeadhibiwa wa Marekani (Folarin Balogun) kucheza katika mechi ya Marekani na Ubelgiji Jumatatu, Julai 6. FIFA imetangaza uamuzi wake kwa msingi wa Kifungu cha 27 cha Kanuni za Nidhamu. Kifungu hiki kinasema wazi kwamba Kamati ya Nidhamu ya FIFA inaweza kuamua kusimamisha utekelezaji wa adhabu ya nidhamu iliyotolewa hapo awali.»