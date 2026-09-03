Kamanda wa IRGC: Shambulio la Kigaidi katika Harusi Kohestak Lafichua Uso Mwovu wa Marekani kwa Kuwalenga Raia Wasio na Hatia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Meja Jenerali Ahmad Vahidi, amelaani vikali shambulio la kigaidi lililofanyika katika sherehe ya harusi huko Kohestak nchini Iran, akisema tukio hilo limeonyesha wazi kile alichokiita “uso mwovu na wa kishetani” wa Marekani.

Jenerali Vahidi amesema shambulio hilo, lililowalenga raia wasio na hatia na kusababisha hofu miongoni mwa wananchi wa Iran, linaonyesha kiwango cha uadui wa maadui dhidi ya Mapinduzi ya Kiislamu na mfumo wa Kiislamu wa Iran.

Amesema kuwa uhalifu huo wa kutisha unaonyesha kina cha chuki na uhasama uliojengeka dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu na wananchi wake.

“Bila shaka, damu za mashahidi hawa waliodhulumiwa hazitapotea bure hata kidogo,” alisema, akisisitiza kuwa wahusika wa uhalifu huo pamoja na waliouagiza watafikiwa na hatua stahiki.

Vahidi ameongeza kuwa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu pamoja na vikosi vingine vyenye uwezo vya majeshi ya Iran vinaendelea kuwa walinzi wa usalama wa taifa na damu za wananchi, wakiwemo mashahidi waliopoteza maisha katika tukio hilo.

Aidha, amesisitiza kwamba IRGC na vikosi vingine vya ulinzi vya Iran vitaendelea kutumia uwezo na nguvu zao zote kwa kulinda usalama wa wananchi na nchi, pamoja na kukabiliana kwa uthabiti na vitisho vinavyolenga usalama wa Jamhuri ya Kiislamu.