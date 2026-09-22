Dar es Salaam: Shule ya Hazrat Zainab (s.a) Yaendesha Mafunzo ya Lugha ya Kiajemi kwa Wanafunzi wa Hawza

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –, darasa maalumu la kufundisha lugha ya Kiajemi limefanyika kwa wanafunzi wa Shule ya Kiislamu ya Hazrat Zainab (s.a), iliyopo Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania.

Darasa hilo limefanyika tarehe 22 Septemba 2026, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uwezo wa kielimu na lugha kwa wanafunzi wa shule hiyo.

Mafunzo hayo yameendeshwa na Bi. Taqavi, ambaye ni Mkurugenzi na mwalimu wa Shule ya Wasichana ya Hazrat Zainab (s.a). Lengo kuu la mafunzo hayo ni kuwaandaa wanafunzi wanaotarajia kwenda Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika siku zijazo kwa ajili ya kuendelea na masomo ya Hawza na elimu ya juu.

Kwa wanafunzi wanaolenga kuendelea na masomo nchini Iran, kujifunza lugha ya Kiajemi kuna umuhimu mkubwa, kwani huwasaidia kuwasiliana kwa ufanisi zaidi na walimu, wanafunzi wenzao pamoja na taasisi za kielimu na utafiti.

Aidha, ujuzi wa lugha ya Kiajemi huwawezesha wanafunzi kupata fursa ya kusoma na kutumia kwa urahisi zaidi vitabu, machapisho, nyenzo za kielimu na kitamaduni zinazopatikana kwa lugha hiyo.

Mbali na masuala ya kitaaluma, kujifunza lugha ya Kiajemi pia huwasaidia wanafunzi katika mawasiliano ya kila siku wanapokuwa nchini Iran, na hivyo kuwaandaa mapema kukabiliana na mazingira mapya ya kijamii, kielimu na kitamaduni.

Kwa mtazamo huo, kuendelea kwa programu kama hizi kunaonyesha umuhimu unaotolewa na Shule ya Hazrat Zainab (s.a) katika kuwaandaa wanafunzi kwa mtazamo mpana, si katika elimu ya dini na masomo ya Hawza pekee, bali pia katika ujuzi wa lugha na uwezo wa kukabiliana na mazingira mbalimbali ya kielimu.

Programu hiyo ni sehemu ya shughuli za elimu na malezi zinazotekelezwa shuleni, ikiwa na lengo la kuinua kiwango cha wanafunzi katika nyanja za kielimu, lugha na ujuzi mbalimbali, pamoja na kuwaandaa kwa ajili ya fursa zao za baadaye za masomo.