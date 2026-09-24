Times of Israel: Israel Imekuwa Ikichukiwa Duniani; Netanyahu Hana Ujasiri wa Kukaa Hata Usiku Mmoja New York

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Shalom Yerushalmi, mchambuzi wa kisiasa wa Israel, amesema safari ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Israel, kwenda New York, mji ambao hapo awali alikuwa akiupenda, si kama ilivyokuwa zamani, akidai kuwa Netanyahu hawezi kuthubutu hata kukaa usiku mmoja mjini humo kwa hofu ya kukamatwa.

Yerushalmi katika makala iliyochapishwa kwenye tovuti ya Times of Israel amekiri kwamba Israel imekuwa ikichukiwa katika maeneo mbalimbali duniani na kwamba hali hiyo haionekani kuboreka, bali inaendelea kuwa mbaya zaidi.

Amesema ushindi wa hivi karibuni wa vyama vya mrengo wa kulia na kushoto uliokithiri nchini Ujerumani umetafsiriwa nchini Israel kama tishio la kuwepo na tishio muhimu kwa jamii ya Kiyahudi na Waisraeli.

Mchambuzi huyo amedai kuwa namna Israel inavyoshughulikiwa imechanganyika na unafiki, akisema kwamba katika maeneo mengi duniani kuna mwelekeo wa kupuuzia au kufuta matukio ya tarehe 7 Oktoba, kana kwamba vita na uharibifu katika Gaza vilikuwa tu hatua ya uovu iliyofanywa na serikali na jeshi la Israel. Aidha, amesema baadhi ya Waisraeli wenyewe wanachangia katika kuonesha picha hiyo anayoielezea kuwa imepotoshwa.

Mchambuzi huyo wa Israel, huku akikosoa vikali utendaji wa Waziri Mkuu wa utawala huo, amesema kwamba uongozi wenye hadhi ya kimataifa, kama ambavyo Netanyahu anavyojiona na anavyowasilisha taswira hiyo katika uchaguzi, ulipaswa kuzingatia athari za kimataifa za muda wa kati na mrefu.

Kwa mujibu wa Yerushalmi, Netanyahu baada ya miongo kadhaa ya utawala, kujifunza na kupata uzoefu mkubwa katika maeneo mbalimbali duniani, alipaswa kuelewa vita vya kisiasa vya kuwepo vinavyoendelea dhidi ya Israel na kupanga kwa msingi huo kuhusu mapambano ya kijeshi na kiusalama.

Aliandika kwamba kiongozi anayewaomba wananchi wampigie kura kwa sababu ya “kuwa tofauti” kwake alipaswa kutumia “uungwaji mkono mkubwa” na “huruma kubwa” iliyokuwepo duniani kwa ajili ya Israel mara tu baada ya tarehe 7 Oktoba, badala ya kuipoteza haraka.

Yerushalmi ameongeza kuwa kwa kawaida vita vya kijeshi vya Israel vimekuwa vifupi na vyenye ufanisi, kwa sababu ilitambuliwa kwamba Israel haikuwa tayari kwa vita vya muda mrefu na kukabiliana na sehemu kubwa ya dunia.

Amesema mtu ambaye mwaka 2024 alitaka vita vikome haraka na mateka warejee, leo amelazimika kujificha mbele ya kampeni ya kisiasa ya Netanyahu na kutafuta sababu za kujitetea.

Mwishoni mwa Machi 2024, mamia ya marubani na wafanyakazi wa ndege, waliopo kazini na waliostaafu, walitia saini ombi la kutaka vita visimamishwe mara moja.

Kwa mujibu wa makala hiyo, marubani hao walionesha mtazamo wa sehemu kubwa ya maoni ya umma nchini Israel. Hata hivyo, Netanyahu aliwashambulia vikali na kumlazimisha Herzi Halevi, aliyekuwa Mkuu wa Majeshi wakati huo, kuwazuia makumi yao kushiriki katika huduma ya akiba.

Makala hiyo inaendelea kusema kuwa Netanyahu alisisitiza kuendelea kwa vita kutokana na hofu ya kujiuzulu kwa mawaziri wawili, Bezalel Smotrich na Itamar Ben-Gvir, jambo ambalo lingeweza kusababisha kuanguka kwa serikali yake.

Katika kipindi hicho, Israel ilifikia njia panda. Netanyahu alifahamu vizuri kwamba ikiwa vita vingesimamishwa na mateka kuachiliwa, hali ya Israel duniani ingeweza kuwa hatarini, kwa sababu kulikuwa na uwezekano wa kulazimika kuingia tena vitani. Kwa mujibu wa mwandishi, Netanyahu alikuwa akifahamu kikamilifu wakati huo muhimu.

Mchambuzi huyo pia amesema Netanyahu, ambaye anajiona kuwa mwanasiasa mwenye uwezo mkubwa wa kupanga mikakati, alipaswa kupanga mapema kwa ajili ya vita vifupi na vyenye malengo maalumu, lakini vita hivyo bado vinaendelea.

Katika kuendelea kukosoa vikali Baraza la Mawaziri la Netanyahu na maamuzi yake, mwandishi amesema Waziri wa Vita wa Israel, Israel Katz, siku tatu zilizopita, miaka mitatu baada ya matukio ya Oktoba, alitoa tena onyo kuhusu kutekwa kwa wanajeshi na raia na Hamas, huku akiutishia ukanda mzima kuanzia Iran hadi Erdoğan, akisema kwamba ikiwa itahitajika, Gaza itaharibiwa na mamilioni ya wakazi waliobaki watalazimishwa kuelekea kusini; kana kwamba sasa ni Oktoba 2023 badala ya Oktoba 2026.

Mwandishi anahitimisha kwa kusema kwamba kamati rasmi ya uchunguzi inapaswa kuchunguza makosa ya kisiasa ya Netanyahu katika kufanya makadirio, pamoja na sababu na mchakato uliosababisha hali hiyo, kuanzia wakati ambapo dunia nzima ilikuwa upande wa Israel hadi kufikia kile alichokiita “tsunami” ya mvutano na migogoro.