Uzinduzi wa Kitabu “Faqihi kutoka Karbala”; Mapitio ya Fikra za Kisiasa za Ayatollah Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi Jijini Qom

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– sambamba na uzinduzi wa kitabu “Faqihi kutoka Karbala”, kutafanyika kikao cha kielimu kwa lengo la kuchunguza na kuirejea kwa kina mitazamo mbalimbali ya fikra za kisiasa za Ayatullah al-Udhma Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi.

Kitabu hiki, kilichoandikwa na Dkt. Abdulwahab Farati, ni utafiti unaolenga kueleza mchakato wa mabadiliko ya fikra na msimamo wa kisiasa wa Marjaa huyu mashuhuri wa Shia. Kitabu kinachunguza uhusiano kati ya nadharia ya Wilayat al-Faqih, Marjaa ya kidini, mageuzi ya kijamii na ushiriki wa kisiasa katika mfumo wa fikra zake.

Kwa mujibu wa mwaliko uliotolewa, kikao hicho kitafanyika Alhamisi, tarehe 1 Oktoba 2026, saa 4:00 asubuhi, katika ukumbi wa mikutano wa Taasisi ya Utafiti wa Sayansi na Utamaduni wa Kiislamu, Qom.

Katika hafla hiyo, ambayo itahudhuriwa na kundi la maprofesa, watafiti, wanazuoni na wasomi kutoka vyuo vya kidini na vyuo vikuu, pamoja na kuzinduliwa kwa kitabu “Faqihi kutoka Karbala”, kutajadiliwa na kuchambuliwa vipengele vya kielimu, kiutamaduni na kisiasa vya fikra za Ayatullah al-Udhma Mudarrisi.

Waandaaji wa kikao hicho wamesema kuwa lengo la kukiandaa ni kuweka mazingira ya kufahamu kwa undani zaidi urithi wa fikra pamoja na mchango wa kielimu na kijamii wa Marjaa huyu mashuhuri wa ulimwengu wa Shia.

Mwaliko wa hafla hiyo pia umeeleza kuwa programu hiyo ni fursa ya kuirejea na kuichambua upya fikra za kisiasa, jitihada zake za mageuzi pamoja na athari zake za kielimu na kiutamaduni.

Ayatollah al-Udhma Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi ni miongoni mwa Marjaa wa kisasa wa Shia na ni mmoja wa watu wanaojulikana katika Hawza ya Karbala. Alizaliwa katika familia yenye historia ndefu katika taaluma ya Fiqhi na Marjaa. Alipata elimu yake ya Hawza kutoka kwa walimu mashuhuri zaidi wa Hawza ya Karbala na kufikia daraja la Ijtihad akiwa katika umri mdogo.

Kwa miaka mingi amekuwa akifundisha masomo ya ngazi ya juu ya Fiqhi na Usul al-Fiqhi, na ameacha kazi nyingi katika nyanja za Fiqhi, Usul al-Fiqhi, maarifa ya Kiislamu na fikra za kidini.

Miongoni mwa sifa mashuhuri za kielimu za Ayatullah Mudarrisi ni mtazamo wake unaozingatia Qur’ani katika kuzalisha maarifa ya kidini. Sehemu kubwa ya shughuli zake za kielimu imejikita katika kutafakari Qur’ani Tukufu, kutafsiri Aya na kutoa misingi ya fikra na kijamii ya Uislamu. Tafsiri yake yenye juzuu kadhaa, “Min Huda al-Qur’an”, ni miongoni mwa kazi zake muhimu zaidi. Katika kazi hiyo, amejitahidi kuhusianisha mafundisho ya Qur’ani na masuala pamoja na mahitaji ya ulimwengu wa kisasa, na kutoa suluhisho za kistaarabu na kijamii za Uislamu kutoka katika wahyi.

Kujikita kwake kwa kiwango kikubwa katika Qur’ani kumewafanya watafiti wengi kuainisha fikra za Ayatullah Mudarrisi miongoni mwa mikondo ya “Qur’ani-mwelekeo” katika Hawza za kisasa. Katika uwanja wa Fiqhi, Ayatullah Mudarrisi amejitahidi kuweka uhusiano hai kati ya urithi wa Ijtihad wa Shia na mahitaji yanayobadilika ya jamii za Kiislamu.

Kazi zake za Fiqhi, ikiwemo kitabu “Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islami” pamoja na maandiko yake mengine ya Ijtihad, zinaonyesha namna anavyolipa umuhimu masuala mapya yanayoibuka na jitihada zake za kutoa Fiqhi yenye uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya zama.

Katika misingi ya fikra zake, vipengele vitatu vya “akili”, “wahyi” na “hali halisi za zama” vina nafasi muhimu. Hali hii imechangia kuibuka kwa mtazamo unaobadilika na wenye uhai katika Fiqhi na fikra za Kiislamu.

Mbali na shughuli zake za kielimu na za Hawza, Ayatullah Mudarrisi pia amekuwa na uwepo mkubwa katika nyanja za kijamii na kisiasa katika ulimwengu wa Kiislamu. Tangu akiwa kijana alishiriki katika harakati dhidi ya utawala wa Baath nchini Iraq. Baada ya kulazimika kuhama, aliendelea na shughuli zake za kiutamaduni, kifikra na kisiasa katika nchi mbalimbali.

Katika miongo iliyopita, mikondo na harakati mbalimbali za Kiislamu zimeathiriwa na vitabu, mihadhara na fikra zake.

Katika mfumo wa fikra za Ayatullah Mudarrisi, siasa hazitenganishwi na dini; bali zinaonekana kama nyenzo ya kutekeleza uadilifu, heshima ya mwanadamu, mageuzi ya jamii na kulinda utambulisho wa Kiislamu. Mtazamo huu ndio pia unaochukuliwa kuwa mhimili mkuu wa kitabu “Faqihi kutoka Karbala”.