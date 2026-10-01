Kikao cha Siri cha Netanyahu Abu Dhabi; Hofu ya Bab al-Mandab Kurudi Chini ya Udhibiti wa Yemen

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Siri za nyuma ya pazia za miungano ya kificho zinaanza kufichuka katika hatua ya kipekee ya historia ya eneo hilo, na kuweka wazi kiwango cha mkanganyiko na hofu inayoukabili utawala wa Kizayuni na washirika wake wa kikanda.

Mikutano hii si tena ujanja wa kidiplomasia wa muda mfupi, bali imegeuka kuwa mikutano ya dharura inayofanyika nyuma ya milango iliyofungwa, kwa lengo la kudhibiti madhara ya kijeshi na kijiografia yanayotokana na msimamo wa Yemen na kurejesha mamlaka yake ya kitaifa juu ya Mlango wa Bahari wa Bab al-Mandab na maeneo ya pwani ya magharibi.

Katika juhudi za kuunda muungano mbadala wa kujihami, Netanyahu alifanya ziara ya siri na ya dharura mjini Abu Dhabi. Ziara hiyo ilifanyika kwa usiri mkubwa ili kuruhusu mazungumzo kuhusu masuala nyeti ya kikanda kufanyika mbali na macho ya umma; hata hivyo, vyombo vya habari vya Israel vilichapisha haraka maelezo ya ziara hiyo baada ya kumalizika kwa mkutano.

Mikutano hiyo haikuishia kwa viongozi wa Imarati pekee, bali pia ilihusisha mikutano iliyoongozwa na Netanyahu, ikiwa na ushiriki wa wajumbe kadhaa wa Kiarabu, wakiwemo wawakilishi kutoka Saudi Arabia, Jordan, Morocco, pamoja na wawakilishi wa Khalifa Haftar kutoka Libya.

Hatua hiyo inaashiria wasiwasi wa pamoja unaozidi kuongezeka ndani ya utawala wa Kizayuni na tawala nyingine, hususan utawala wa Saudi Arabia.

Iwapo Saudi Arabia inasisitiza kwamba haina uhusiano rasmi na utawala wa Kizayuni, ni jambo gani lililoifanya ujumbe wa Saudi kushiriki katika mkutano ulioongozwa na Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni? Kiwango cha uratibu wa nyuma ya pazia kinaonyesha kwamba uhusiano huu umevuka dhana ya kawaida ya kuhalalisha uhusiano wa kisiasa na kuingia katika hatua ya ushirikiano na uratibu wa moja kwa moja katika uwanja wa kijeshi.

Idara ya Usalama wa Ndani ya utawala wa Kizayuni, Shin Bet, iliwasilisha malalamiko dhidi ya Channel 12, ikiishutumu kwa kukiuka kanuni za udhibiti wa kijeshi na kutaka hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Hatua hiyo inaonyesha kiwango kikubwa cha nia ya kuweka harakati hizo kuwa siri.

Hofu ya Muda Mrefu ya Utawala wa Kizayuni Kuhusu Bab al-Mandab

Hofu ya utawala wa Kizayuni kuhusu Yemen kurejesha mamlaka yake ya kitaifa juu ya Mlango wa Bahari wa Bab al-Mandab ni wasiwasi wa muda mrefu ulioanza tangu kuonekana kwa dalili za ushindi wa Mapinduzi ya tarehe 21 Septemba 2014 na kuanza kusambaratika kwa utawala wa Saudi-Marekani.

Chini ya tawala tegemezi za zamani, utawala wa Kizayuni haukuwa na wasiwasi wowote; lakini baada ya kuonekana kwa dalili za ushindi wa matakwa ya wananchi wa Yemen, Wazayuni waliingia katika hali ya tahadhari na kukiri kwamba kurejeshwa kwa mamlaka ya kitaifa juu ya pwani na maji ya Yemen ni tishio la kimkakati na hasara kubwa kwa mradi wa Kizayuni.

Wazayuni wanaona kurejea kwa njia hii muhimu ya majini na pwani za Yemen chini ya mamlaka ya kitaifa kuwa ni hasara ya kimkakati na kushindwa kukubwa ambako hawakukuweka katika hesabu zao. Leo, utawala wa Kizayuni unachukulia kushindwa kwa mamluki wa Saudi Arabia katika eneo la Bab al-Mandab na wilaya za pwani za Yemen kama hasara binafsi na kushindwa kwake moja kwa moja.

Pazia limeondolewa na kufichua uwepo wa kambi kubwa na ya siri ya kijeshi ambayo uvamizi wa Saudi Arabia na Imarati uliianzisha katika wilaya ya Dhu Bab, pembezoni mwa Mlango wa Bahari wa Bab al-Mandab. Kambi hiyo, kwa muundo wake pamoja na sifa zake za kiufundi na vifaa, inaonyesha dalili zilizo wazi za ushiriki wa Israel na Marekani. Uwanja huo wa ndege una ukubwa wa takribani kilomita nne kwa sita, huku majengo ya kuhifadhia ndege yakiwa yamejengwa kwa zege lililoimarishwa na chuma imara, na yakiwa yameundwa kwa kufuata usanifu wa majengo ya ndege katika vituo vya kisasa vya kijeshi.

Ugunduzi huu umefichua ukubwa wa mipango ya Marekani na Israel ya kuwa na uwepo wa kijeshi wa moja kwa moja nchini Yemen. Wakati vikosi vya ndani viliundwa kama kifuniko cha nje, mamlaka halisi, udhibiti na maamuzi ya kiutendaji katika kambi hiyo yalikuwa chini ya upande wa Marekani na Israel, huku washauri kutoka Saudi Arabia na Imarati pia wakishiriki.

Ushindi mkubwa wa Yemen haukuwa tu mshangao usiopendeza kwa muungano wa uvamizi, bali pia ulisababisha mshtuko mkubwa na wasiwasi wa kina kwa utawala wa Kizayuni. Udhibiti wa Bab al-Mandab na Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen uliisukuma Marekani na utawala wa Kizayuni kuishinikiza Saudi Arabia kufanya tena uvamizi dhidi ya Yemen; lakini matokeo yalikuwa kinyume na matarajio yao.

Katika ripoti ya uchambuzi iliyochapishwa na vyombo vya habari vya Israel, imeelezwa kwamba Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vinatumia kwa kiwango kikubwa makombora ya balistiki na ya cruise, na kulenga mikusanyiko ya kijeshi, vituo vya kuzalisha umeme na viwanja vya ndege vya kijeshi. Yemen pia imeonyesha ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa nchini humo katika makundi, ambazo zina uwezo wa kupenya na kusababisha uharibifu mkubwa, na zimefanikiwa kupita mifumo ya rada bila kugunduliwa.

Nafasi ya kijiografia ya Yemen na kuwa kwake na mwonekano juu ya maeneo matatu makubwa ya maji imekuwa daima ni wasiwasi mkubwa kwa utawala wa Kizayuni kama tishio la moja kwa moja la kimkakati; hususan kwa kuwa asilimia 18 ya bidhaa zinazoagizwa na utawala huo hupitia Mlango wa Bahari wa Bab al-Mandab.

Kushindwa huku kumegeuka kuwa hali ya kukata tamaa kwa pande zote ndani ya muungano wa uvamizi. Wanaotumiwa na mamluki wanahusisha kushindwa kwao na utawala wa Saudi Arabia, na wakati mwingine hujaribu kuushinikiza kwa vitisho kwamba kuwaondoa kwenye ulinzi wao kutamaanisha kuhatarisha moja kwa moja usalama na mustakabali wa ufalme. Kwa upande mwingine, utawala wa Saudi Arabia, kila unapokumbana na kushindwa katika uwanja wa vita, huwatazama kwa dharau na kuwatuhumu kwa uzembe na woga.

Utawala wa Kizayuni unatambua kushindwa kwake kuanguka taratibu kwa tawala tegemezi za kikanda, hususan utawala wa Saudi Arabia. Ukweli huu umesababisha leo utawala wa Kizayuni kutafuta njia mbadala, zikiwemo hatua za moja kwa moja katika uwanja wa kijeshi.

Mkanganyiko wa Saudi Arabia na hofu yake kuhusu Yemen vimemsukuma Mohammed bin Salman kusaini mikataba ya ulinzi wa pamoja au kufanya mikataba mikubwa ya silaha na madola ya kikanda na kimataifa kwa malipo makubwa ya fedha; hata hivyo, hakuna hata mmoja wa mikataba hiyo uliompatia ulinzi uliotarajiwa au njia ya kutoka katika uwanja wa vita. Njia pekee ya kutoka katika hali hii ngumu ni kukabiliana kwa umakini na masharti ya Yemen yanayohusiana na kumalizika kwa uvamizi na kuondolewa kwa mzingiro.

Katika juhudi za vyombo vya habari za kuficha kushindwa huku, utawala wa Saudi Arabia umerudi kueneza madai ya kuwepo kwa hatari dhidi ya maeneo matakatifu na kudai kwamba Yemen inalenga Makkah Tukufu; lakini ushiriki wa Saudi Arabia katika mkutano wa Abu Dhabi ulioongozwa na Netanyahu unayafanya madai hayo kupoteza msingi.

Je, mtu anayedai kulinda maeneo matakatifu ya Kiislamu anaweza kuangukia mikononi mwa Netanyahu na kutafuta kuunda miungano ya kiusalama chini ya usimamizi wa Israel ili kukabiliana na taifa la Kiarabu na Kiislamu la Yemen? Na ni kwa namna gani Netanyahu anaweza kuwa mshirika wa kulinda Makkah, wakati yeye amelikalia kwa mabavu Quds Tukufu na anatafuta kulifanya kuwa la Kiyahudi?

Baadhi ya watafiti, kwa kuzingatia nyaraka, wanazungumzia mipango mibaya ya kikoloni na Kizayuni ambayo hatua kwa hatua inalenga kudhuru maeneo matakatifu ya Makkah na Madina, sambamba na kile ambacho Msikiti wa Al-Aqsa unakabili kutokana na uharibifu na uchimbaji. Wanazuoni na wachambuzi wana wasiwasi kwamba kueneza uvumi kuhusu tishio la Yemen dhidi ya Makkah na Madina kunaweza kuwa kifuniko cha kupitisha mipango yenye mashaka na kuchochea fitina za kidini.

Wanazuoni wa Yemen katika mkoa wa Taiz walifanya mkutano mkubwa na wa kihistoria uliolenga kufichua upotoshaji na tuhuma, kusisitiza juu ya kudhulumiwa kwa wananchi wa Yemen, pamoja na kutaka kusitishwa mara moja kwa uvamizi na kuondolewa kwa mzingiro wa kidhalimu.

Utawala wa Kizayuni unategemea zana na mamluki wa utawala wa Saudi Arabia katika kuchochea fitina za kidini na kikanda nchini Yemen. Katika muktadha huu, juhudi za kuchochea migogoro ya kimadhehebu miongoni mwa wananchi wa Yemen, hususan katika mkoa wa Taiz, zimeongezeka. Wajibu wa kitaifa na kidini uko juu ya wananchi wa Yemen kwa ujumla, na wananchi wa mkoa wa Taiz hususan, kusimama dhidi ya kauli za kufurushana watu katika dini na uchochezi wa kimadhehebu unaoungwa mkono na utawala wa Saudi Arabia na zana zake.