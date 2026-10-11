Kusitishwa kwa Shughuli za Uwanja wa Ndege wa Riyadh Kwaongezwa Baada ya Mashambulizi ya Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kampuni ya Ndege ya Saudi Arabia imetangaza Jumapili kuwa kusimamishwa kwa shughuli za Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Mfalme Khalid, uliopo katika mji mkuu wa Riyadh, kumeongezwa hadi hapo itakapotolewa taarifa nyingine. Hata hivyo, baadhi ya vyombo vya habari, vikiwemo Associated Press, vimeripoti kuwa uwanja huo unaweza kurejea katika shughuli zake ndani ya saa 24 zijazo.

Shirika la Habari la Ufaransa (AFP), likinukuu chanzo chenye taarifa kuhusu suala hilo, limeripoti kuwa shughuli za Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Mfalme Khalid bado zimesimamishwa Jumapili kufuatia shambulio la vikosi vya Wanajeshi wa Yemen, ambalo kwa mujibu wa ripoti hiyo lilisababisha vifo vya watu wasiopungua 12 na kujeruhi mamia ya wengine. Mamlaka za Saudi Arabia zilitangaza Jumamosi kusimamishwa kwa muda kwa shughuli za uwanja huo.

Kusimamishwa kwa safari za ndege hadi taarifa nyingine

Chanzo hicho kimeiambia AFP kuwa kilipokea taarifa mapema Jumapili asubuhi kwamba kusimamishwa kwa shughuli za uwanja wa ndege wa Riyadh kumeongezwa.

Chanzo kingine kinachofuatilia safari za ndege zinazoingia Riyadh pia kimethibitisha kuwa shughuli za Uwanja wa Ndege wa Mfalme Khalid zimesimamishwa hadi hapo itakapotolewa taarifa nyingine.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, taarifa zilizopo zinaonesha kuwa shughuli za uwanja huo zimesimamishwa kwa muda usiojulikana, huku baadhi ya mifumo, ikiwemo rada na vifaa vya mawasiliano, ikiripotiwa kuharibika. Hali ya njia za kurukia na kutua ndege pia inahitaji kufanyiwa tathmini.

Kwa upande mwingine, jukwaa la FlightRadar24, linalofuatilia mwenendo wa safari za ndege duniani, lilitangaza kupitia mtandao wa kijamii wa X kuwa kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Riyadh kumeongezwa kwa saa nyingine 24, hadi saa 21:00 kwa saa za Greenwich siku ya Jumapili.

Raia wa Saudi Arabia kuhamishwa kwa mabasi kutoka Kuwait kwenda Riyadh

Ubalozi wa Saudi Arabia nchini Kuwait nao ulitangaza Jumapili kupitia mtandao wa X kuwa kuanzia Jumatatu, mabasi yatatolewa kwa ajili ya kuwasafirisha raia wanaotaka kurejea Riyadh.

Huduma hiyo itawahusu wale ambao safari zao za ndege zimefutwa na wana uthibitisho wa nafasi zilizokuwa zimewekewa kwenye safari hizo.

Umbali kati ya mji mkuu wa Kuwait na Riyadh ni zaidi ya kilomita 600.

Taarifa za kuanguka kwa kombora karibu na uwanja wa ndege wa Dammam

Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen vimeongeza mashambulizi yao dhidi ya viwanja vya ndege nchini Saudi Arabia. Wakati huohuo, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ulitangaza Jumapili kuwa kifaa cha kurushwa, ambacho hakikutajwa kwa undani zaidi, kilianguka karibu na Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Mfalme Fahd katika mji wa Dammam.

Mkoa wa Mashariki wa Saudi Arabia unajumuisha miji ya Dammam, Al-Khobar, Dhahran, Jubail na Al-Ahsa. Mkoa huo ni miongoni mwa maeneo muhimu zaidi ya kiuchumi na uzalishaji wa mafuta nchini humo. Makao makuu ya kampuni kubwa ya mafuta ya Aramco yako katika mji wa Dhahran.

Mashirika ya ndege yafuta safari za kwenda Saudi Arabia

Mashambulizi ya vikosi vya Wanajeshi wa Yemen dhidi ya viwanja vya ndege vya Saudi Arabia yamesababisha mashirika kadhaa ya ndege kufuta safari zao za kwenda nchini humo.

Kwa mujibu wa Reuters, hatua ya hivi karibuni ilihusisha Shirika la Ndege la Kuwait, ambalo lilifuta safari zake kutoka Riyadh na zile zilizokuwa zikielekea katika mji huo.

Mashirika ya ndege ya Lufthansa na Air India nayo yalitangaza Alhamisi kusimamisha safari zao za ndege kwenda Riyadh.

Aidha, vyombo vya habari viliripoti, vikilinukuu Shirika la Usalama wa Usafiri wa Anga la Umoja wa Ulaya, kwamba taasisi hiyo ilitoa ushauri Ijumaa kwa mashirika ya ndege kuepuka kuruka katika maeneo zaidi ya anga la Saudi Arabia.