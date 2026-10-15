Wito kwa Wananchi Kushiriki katika Mikusanyiko ya Sherehe za Usiku wa Kuzaliwa kwa Hazrat Zaynab (s.a)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Baraza la Uratibu wa Matangazo ya Kiislamu limetoa taarifa rasmi likiwaalika wananchi wote wa Iran wenye heshima na wanaothamini neema za nchi yao kushiriki kwa wingi katika mikusanyiko ya wananchi itakayofanyika usiku wa kuadhimisha kuzaliwa kwa Hazrat Zaynab al-Kubra (s.a). Baraza hilo limewataka wananchi kujitokeza kwa hamasa kubwa ili kuonesha mshikamano wa kitaifa, uaminifu kwa maadili ya kidini na kimapinduzi, pamoja na msimamo thabiti dhidi ya njama za maadui.

Maandishi ya taarifa hiyo ni kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Kuzaliwa kwa furaha kwa Aqilah wa Bani Hashim, Hazrat Zaynab al-Kubra (amani iwe juu yake), mbeba bendera ya ujumbe wa Karbala na mhusika mkuu katika kusimulia matukio ya Ashura, mfano wa subira na ustahimilivu, na mwanamke mashuhuri mwenye utambuzi na uelewa wa kina, ni fursa muhimu ya kutafakari upya mafundisho ya kusimulia ushindi, kutoa mwanga kwa elimu na hekima, kutekeleza wajibu kwa moyo wa upendo, kuwa waaminifu kwa malengo ya Mwenyezi Mungu, na kusimama kwa heshima na uthabiti dhidi ya upande wa batili.

Katika mazingira magumu zaidi ya historia ya Uislamu, mwanamke huyu aliegemea imani thabiti, ujasiri wa kipekee na uwezo wa kueleza ukweli. Hakuruhusu ujumbe wa Ashura kufichwa katika pazia la upotoshaji, kupuuzwa na kusahaulika. Alionesha kwamba wajibu wa kutetea haki hauishii baada ya mapambano ya kivita, bali huendelea kupitia kutoa mwanga, juhudi za kufafanua ukweli na kushiriki kwa uwajibikaji katika masuala ya jamii.

Leo, katika kipindi ambacho taifa kubwa la Iran, kupitia umakini, mshikamano na ushiriki wake wenye ufahamu, limeonesha matukio ya kukumbukwa ya ustahimilivu wa kitaifa na utetezi wa heshima, uhuru na utambulisho wake wa Kiislamu, kutafakari upya mwenendo wa Hazrat Zaynab al-Kubra (s.a.) kunapata umuhimu mkubwa zaidi.

Mafundisho ya Zaynab yanatufundisha kwamba upinzani hauishii tu katika kusimama imara mbele ya matatizo. Badala yake, kudumisha matumaini, kulinda ukweli, kukabiliana na vita vya kisaikolojia na upotoshaji, kuimarisha moyo wa mshikamano wa pamoja, na kuufikisha kwa usahihi ujumbe wa matukio kwa vizazi vijavyo ni sehemu zisizotenganishika za njia hii yenye heshima na mafanikio.

Mikusanyiko ya wananchi inayofanyika nyakati za usiku ni kielelezo cha kuungana kwa imani na uelewa, kuhurumiana na kushikamana, pamoja na dhamira ya pamoja ya wananchi wa Iran ya kulinda maadili na maslahi ya kitaifa na Kiislamu.

Ushiriki huu wa hiari na wenye uwajibikaji, mbali na kuonesha umoja na mshikamano wa kijamii, unatoa fursa ya kuimarisha mtaji wa kijamii, kukuza matumaini ya umma, kufanya upya ahadi ya kuendeleza malengo ya Mapinduzi ya Kiislamu, na kuufikisha ujumbe ulio wazi wa wananchi wa Iran kwa watu wenye nia mbaya na maadui wa nchi hiyo.

Mikutano hii, inapofanyika kwa kuzingatia ufahamu, utulivu, maadili mema, umakini na uwajibikaji, inaweza kuwa kitovu chenye mchango mkubwa katika kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kukabiliana na juhudi za kuchochea migawanyiko.

Katika muktadha huu, wanawake wenye imani, uelewa na uwajibikaji wana nafasi ya kipekee katika kuendeleza utamaduni wa upinzani, kulea vizazi vijavyo, kuimarisha msingi wa familia, na kulinda utambulisho wa kitamaduni na kidini wa jamii.

Kupitia kuunganisha maarifa, ujasiri, kujisitiri, ustahimilivu na uwajibikaji wa kijamii, Hazrat Zaynab (s.a.) aliweka mfano wa kudumu wa mwanamke Mwislamu kushiriki kwa ufanisi katika matukio ya kihistoria. Mfano huu unaonesha kwamba wanawake na wanaume wa nchi hii wanaweza, huku wakidumisha utu, maadili mema na utambulisho wa Kiislamu, kushiriki katika kujenga jamii yenye ustahimilivu, matumaini, mshikamano na nguvu ya kitaifa.

Kwa msingi huo, Baraza la Uratibu wa Matangazo ya Kiislamu linawaalika wananchi wote wa Iran wenye heshima na wanaothamini neema za nchi yao, familia za mashahidi, vijana na adolescentes wenye imani na misimamo ya kimapinduzi, wanawake wasomi na watu wanaoongoza katika nyanja za utamaduni na jamii, kushiriki kwa wingi, ufahamu na uwajibikaji katika mikusanyiko ya wananchi itakayofanyika usiku wa kuadhimisha kuzaliwa kwa Hazrat Zaynab al-Kubra (amani iwe juu yake).

Kupitia ushiriki huo, wananchi wanahimizwa kuadhimisha hadhi tukufu ya mwanamke huyu mkubwa katika historia ya Uislamu, kutoa heshima kwa kundi la wauguzi wanaofanya kazi kwa bidii, na kuonesha tena mshikamano wa kitaifa, uaminifu kwa maadili ya kidini na kimapinduzi, pamoja na msimamo thabiti dhidi ya njama za maadui.