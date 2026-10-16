Ayatullah Ramezani: Itikafu: Fursa ya kujitambua, kuwajibika na kuimarisha utambulisho wa kidini

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA – Ayatollah Reza Ramezani, Katibu Mkuu wa Baraza la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s), akizungumza katika hafla ya kufunga Kongamano la 11 la Kitaifa la Itikafu lililofanyika Alhamisi jioni katika Chuo cha Kijeshi cha Imam Ali (a.s.), alisisitiza kuwa hali ya kiroho katika Uislamu haikomei katika kujitenga na watu, ibada za usiku na kukesha kwa ajili ya ibada. Badala yake, ni hali ya kiroho inayojengwa juu ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu na kuwajibika, ambayo inapaswa pia kudhihirika katika maisha ya kijamii.

Akikumbuka uzoefu wake wa kuandaa itikafu katika Kituo cha Kiislamu cha Hamburg, Ujerumani, alisema kuwa vijana wameonyesha mwitikio mkubwa kwa shughuli hizi za kiroho. Alieleza kuwa katika mwaka wa kwanza wa uongozi wake katika kituo hicho, takribani watu 120 walishiriki itikafu. Alipowasilisha taarifa hiyo kwa kiongozi shahidi, alifurahishwa na idadi ya washiriki na akasimulia kumbukumbu zake kuhusu itikafu katika Msikiti Mkuu wa Qom.

Ramezani aliongeza kuwa itikafu imeenea katika nchi mbalimbali za Ulaya, Amerika, Afrika na Asia. Katika Kituo cha Kiislamu cha Hamburg, washiriki kutoka takribani nchi 16 za Ulaya walikuwa wakihudhuria, na kutokana na nafasi ndogo ya msikiti, baadaye washiriki walipatikana kwa njia ya bahati nasibu.

Akizungumzia misingi ya fikra za kiongozi shahidi kuhusu mfumo wa Kiislamu, alieleza kuwa kumpwekesha Mwenyezi Mungu ni msingi muhimu, huku imani, utume na uongozi wa kidini vikiwa nguzo za kumwongoza mwanadamu kuelekea ukamilifu. Alisisitiza pia kuwa maendeleo ya kielimu yanapaswa kwenda sambamba na maadili na hali ya kiroho.

Kwa mujibu wake, itikafu humpa mwanadamu fursa ya kujitambua, kujichunguza na kurejea katika utambulisho wake halisi. Malezi ya kidini yanapaswa kuzingatia nyanja zote za maisha ya mwanadamu, ili aweze kutambua wajibu wake binafsi na wa kijamii na kuwa na mchango chanya katika jamii.

Alisisitiza kuwa hali ya kiroho inayotambuliwa na Uislamu ni ile inayomfanya mwanadamu kuwajibika, badala ya kumtenga na majukumu yake kwa jamii. Alisema: “Kinacholipa maana hali ya kiroho ni kuwepo kwa ukweli na Mwenyezi Mungu katika kiini chake. Hali ya kiroho inayotenganishwa na Mwenyezi Mungu haiwezi kuwa ile inayomjenga mwanadamu na kujenga jamii.”

Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, Ayatullah Ramadhani alitaja mfano wa maisha ya Bibi Zaynab (a.s.) na namna alivyokabiliana na masaibu ya Karbala, akisisitiza umuhimu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu wakati wa matatizo. Pia alisisitiza umuhimu wa kuwawezesha vijana kuimarisha uhusiano wao na swala na malezi ya kiroho kupitia mazingira ya shule, vyuo vikuu na taasisi za elimu.